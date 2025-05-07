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香山高中T形步道破碎高低不平 竹市府補助800萬整修
新竹市香山高中T形步道為學校重要人行動線，但多年來歷經排水溝與地下管線多次整修，導致地坪局部填補造成新舊銜接處破碎、鋪面高低不平，影響通行安全與校園整體景觀品質。市府核定補助800萬經費整修，改善長期以來各項問題。
新竹市代理市長邱臣遠指出，去年9月視察香山高中時，接獲校方陳情校園T形步道高低不平各種問題。此外，周邊排水系統年久失修，雨季時常出現積水滲漏情形，急需全面改善。
新竹市教育處指出，這次工程內容包括校園人行步道新舊界面街接及既有地坪收邊、落羽松旁腳踏車停放空間排水溝整平、高中部前土方既有級配上層挖除及運棄等鋪面工程、步道旁水溝蓋板整建及沿線排水溝渠整建等，打造兼具實用、安全與美觀的友善通行空間。
香山高中校長洪碧霜表示，感謝市府協助，這次步道整建對於校園整體動線與空間安全提升具有關鍵作用，未來完工後將讓師生每日往返更安心，並有助於提升學校整體環境質感。
教育處表示，此案為市府推動「新竹好學」政策的一環，透過校園基礎設施系統性整建，強化公共空間品質與使用機能，未來也將持續針對各校提報案件進行評估與支持，逐步提升市立學校整體環境水準。
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