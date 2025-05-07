香山高中T形步道破碎高低不平 竹市府補助800萬整修

汐止區東山國小創校98週年校慶活動很不一樣，以「溯溪」作為主軸，吸引了全校師生、還有家長熱情參加，一行人在著裝完畢後，就到學校旁的石硿子溪展開溯溪，中間不但抓魚蝦，高年級在水深一點的地方還能游泳，一群同學仰漂或是大字漂，孩子們玩的好開心。

2025-05-06 19:50