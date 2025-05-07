快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

香山高中T形步道破碎高低不平 竹市府補助800萬整修

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山高中T形步道為學校重要人行動線，但多年來歷經排水溝與地下管線多次整修，導致地坪局部填補造成新舊銜接處破碎、鋪面高低不平，影響通行安全與校園整體景觀品質。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中T形步道為學校重要人行動線，但多年來歷經排水溝與地下管線多次整修，導致地坪局部填補造成新舊銜接處破碎、鋪面高低不平，影響通行安全與校園整體景觀品質。圖／新竹市政府提供

新竹市香山高中T形步道為學校重要人行動線，但多年來歷經排水溝與地下管線多次整修，導致地坪局部填補造成新舊銜接處破碎、鋪面高低不平，影響通行安全與校園整體景觀品質。市府核定補助800萬經費整修，改善長期以來各項問題。

新竹市代理市長邱臣遠指出，去年9月視察香山高中時，接獲校方陳情校園T形步道高低不平各種問題。此外，周邊排水系統年久失修，雨季時常出現積水滲漏情形，急需全面改善。

新竹市教育處指出，這次工程內容包括校園人行步道新舊界面街接及既有地坪收邊、落羽松旁腳踏車停放空間排水溝整平、高中部前土方既有級配上層挖除及運棄等鋪面工程、步道旁水溝蓋板整建及沿線排水溝渠整建等，打造兼具實用、安全與美觀的友善通行空間。

香山高中校長洪碧霜表示，感謝市府協助，這次步道整建對於校園整體動線與空間安全提升具有關鍵作用，未來完工後將讓師生每日往返更安心，並有助於提升學校整體環境質感。

教育處表示，此案為市府推動「新竹好學」政策的一環，透過校園基礎設施系統性整建，強化公共空間品質與使用機能，未來也將持續針對各校提報案件進行評估與支持，逐步提升市立學校整體環境水準。

新竹市香山高中步道周邊排水系統年久失修，雨季時常出現積水滲漏情形，急需全面改善。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中步道周邊排水系統年久失修，雨季時常出現積水滲漏情形，急需全面改善。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中校園排水溝路緣不平、突出與步道銜接破碎，影響通行安全與校園整體景觀品質。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中校園排水溝路緣不平、突出與步道銜接破碎，影響通行安全與校園整體景觀品質。圖／新竹市政府提供

排水溝 新竹 校園

延伸閱讀

冷氣排水若污染環境 高市府：最多可開罰6000元

竹市府大廳啟用智能販賣機 提供零食與在地商品選購

電動車近年成長翻倍 竹市府今啟用8處公有停車場充電樁

南寮漁港釣魚平台無法釣魚？竹市府：彙整意見爭取資源

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

香山高中T形步道破碎高低不平 竹市府補助800萬整修

新竹市香山高中T形步道為學校重要人行動線，但多年來歷經排水溝與地下管線多次整修，導致地坪局部填補造成新舊銜接處破碎、鋪面...

南投瀕危學校翻身奇蹟小學 校長如何刷新小鎮紀錄、家長跨區搶讀？

受少子化與人口外移衝擊，許多偏鄉小學正在整併邊緣苦苦掙扎，南投竹山秀林國小校長楊清豐卻逆勢帶領學校成長，學生數9年暴增3倍，從被嫌爛到如今擠破頭。他有什麼「魔法」？

新北淡水中泰國小百年古道巡禮 生態與歷史學習之旅

新北市淡水區中泰國小位於淡水山區，而在學校後方，連接操場則是有一條中泰古道，這可是從清朝光緒年間，漢人開墾運送茶葉、木炭與農作物的重要古道，因此日前學校邀請來學生與家長，一起舉辦一場中泰古道親子走讀活動，讓全校學生在師長的陪同下，以四大關卡的趣味方式來體驗這條古道，帶著大家走入歷史，也走進自然。

另類校慶親水趣 新北汐止東山國小學童溯溪仰漂

汐止區東山國小創校98週年校慶活動很不一樣，以「溯溪」作為主軸，吸引了全校師生、還有家長熱情參加，一行人在著裝完畢後，就到學校旁的石硿子溪展開溯溪，中間不但抓魚蝦，高年級在水深一點的地方還能游泳，一群同學仰漂或是大字漂，孩子們玩的好開心。

澎湖高中職生有福了 每學年可獲1萬元就學津貼

澎湖縣政府推動「高中職學生就學津貼補助」政策，每名學生每學年可獲得1萬元補助。澎湖縣政府今天下午在縣府舉辦記者會，由縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。