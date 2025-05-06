澎湖高中職生有福了 每學年可獲1萬元就學津貼

澎湖縣政府推動「高中職學生就學津貼補助」政策，每名學生每學年可獲得1萬元補助。澎湖縣政府今天下午在縣府舉辦記者會，由縣長陳光復宣布這項政策，表示是為為減輕學生家庭的經濟壓力、提升在地教育支持。

陳光復表示，有感於求學階段的辛苦，為有效減輕學生與家庭的經濟負擔，並鼓勵在外求學的學子利用空閒之餘多返鄉陪伴父母，縣府自106年起推動大專生交通補助政策，每學年補助1萬元，推出以來深獲家長及學生們的肯定，縣府團隊2年多來減債有成，在議會支持下，才進一步將教育福利，延伸至澎湖縣2所高中職學校。

澎湖縣政府補助高中職學生就學津貼政策，以每學年度1萬元（每學期5000元）「就學津貼」，補助學生午餐費、學雜費及交通圖書券，希望讓更多在地學子能安心求學。