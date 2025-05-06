擋不住聲浪！接連3起憾事後稱要回任行政 板橋某國中校長提前離開

新北板橋區某國中近期接連發生3起學生墜樓，讓校方備受輿論壓力，該名校長2周前發聲指學期結束後，將離開校長職務，回任行政職，但校長聲明仍無法平息校內家長、老師不同人馬聲浪，加上國中會考下周末登場，教育局決定提前由局內科長代理。據悉，教育局長張明文昨赴該校宣布此事。

板橋某國中近期接連發生3起學生墜樓，造成2死1傷，讓校方備受外界壓力，校長2周前表示，努力完成這學期任務後，「我會暫時離開校長職務」，申請回任行政。不過仍無法平息家長會內及老師不同聲音，教育局考量國中會考在即，提前由新住民國際文教科長暫時代理。

知情人士指出，教育局長張明文昨日赴該校宣布此人事異動，當日生效，而原校長則回任教育局行政職，並非督學，且該屆畢業生畢業證書也將換成代理校長。

教育局證實，即日起由教育局科長代理校長職務，並指派督學團進駐協助校務運作與師生輔導。原校長將提前卸任，調任教育行政職務，並配合完成校務交接。新任校長將依規定辦理遴選，預計於8月1日正式到任。教育局全力與學校、家長攜手一起努力，共同守護學生安全與身心健康，營造安心學習環境。

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