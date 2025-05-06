新北瑞亭國小鐵炮百合盛開 遊客賞「天使的號角」

中央社／ 新北6日電

春夏交替之際，是台灣百合綻放季節。北海岸與部分校園百合花況正好，瑞亭國小今天表示，校內鐵砲百合花海齊發燦爛，吸引許多四腳亭炮台健行的國內外遊客欣賞「天使的號角」。

新北市瑞芳區瑞亭國小教務主任劉員池下午接受中央社記者電訪表示，東北角地區的百合約有鐵砲百合、台灣百合兩種。東北角、潮境公園、濱海公路很多鐵炮百合，但風切因素，植株比較低矮。

劉員池表示，校內的鐵炮百合本來散落校園，校方集中在校內的涼亭「瑞亭」前復育，近日盛開，一片雪白。

他說，集中起來就展現「數大便是美」的花海，同時可強化復育主題，結合當地動植物的生態教育，共同見證四角亭淡蘭古道商旅的足跡。

尤其，學校鄰近四腳亭炮台遺址，許多健行遊客途經瑞亭國小，都被這片雪白的百合花海吸引，繼欣賞「五月雪」油桐花後，續欣賞「天使的號角」鐵炮百合。

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處以新聞稿表示，白沙灣入口往麟山鼻、富貴角燈塔、金山獅頭山等步道、台電核一、二廠外的台二線路段草坡、野柳地質公園、和平島地質公園，都可看見百合花美麗芳蹤。預估花期可延續至5月中旬，賞花時，宜注意安全並勿踐踏花叢及採摘花朵。

復育 校園

延伸閱讀

新北議員質疑堤外道路護欄老舊 水利局：檢視改善

新北水情監測系統只核定萬里周邊 議員：只因總統老家在那？

鼻頭漁港一漁船疑觸礁漏油 新北：已無油汙外洩

關渡新橋評估進度？ 新北市府：中長期傾向銜接台64

相關新聞

台南最早的國小美術班40不惑 走進AI 飛往夢想藍圖

立人國小是台南市最早成立美術班的小學，今天40周年慶，展示歷屆作品。第40屆畫冊188幅作品，學生不僅在傳統藝術形式中尋...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

好奇心化為成長動力 台南國小生澆玫瑰花澆出科展第一名

台南市東光國小學生李秉訓在家裡幫媽媽種植的玫瑰花澆水時，發現葉背下有帶著細絲的草蛉卵，與同學林語歆興起研究興趣，飼養草蛉...

竹市三民國中以果樹為師 打造「柑馨園」開啟多元教育

新竹市三民國中推動校園多元教育再創亮點，近日在校長丁淑觀帶領下，於校園中央路大門綠帶空間栽植多樣柑橘類果樹，正式命名為「...

高中職插畫新星展創意 華梵大學A4秀掀藝術奇蹟

由華梵大學主辦的「奇蹟－2025風起雲遊全國高中職插畫A4秀」競賽，吸引全台逾七百件作品角逐，最終四十多件佳作脫穎而出，...

公立國中都8+9？她嘆好學生常遭霸凌排擠 網揭能力分班困難處

台灣的公立中小學實施常態編班，意即以隨機方式將學生打散分在同一個班級內，但有網友並不認同這種編班方式，表示自己在這種制度下看見的，是好學生受到壞學生影響變壞，而壞學生並沒有因為好學生變好，質疑為何要由好學生來承擔感化壞學生的責任？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。