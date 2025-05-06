另類校慶親水趣 新北汐止東山國小學童溯溪仰漂

汐止區東山國小創校98週年校慶活動很不一樣，以「溯溪」作為主軸，吸引了全校師生、還有家長熱情參加，一行人在著裝完畢後，就到學校旁的石硿子溪展開溯溪，中間不但抓魚蝦，高年級在水深一點的地方還能游泳，一群同學仰漂或是大字漂，孩子們玩的好開心。

由校長嗚笛開始進行溯溪活動，全校親師生依據分組，前往學校對面的溪流進行溯溪體驗，這不僅是一項體能挑戰，更是一次親近自然、增進團隊合作的絕佳機會。學生們在教練及老師的指導下，學習如何安全地在溪流中行走，並觀察周圍的生態環境。這樣的活動不僅增強了學生的體能，也培養了他們對自然環境的關注與愛護。

東山國小學生說，當天一早到學校著裝，救生衣可以在比較深的水裡比較安全，不會沈下去，還有腳上會穿溯溪鞋，雖然很緊，但可以讓腳裡盡量不會進髒東西，還有保護頭的帽子，如果在溯溪過程中可能會遇到上頭倒掉的樹，安全帽可以在走的時候，讓頭受到保護，全身安全裝備就出發去旁邊的溪流。

東山國小校長黃丞傑表示，學生們跟著教練，慢慢的踩著溪裡的石頭或是岸邊慢慢走上去，沿途可以認識溪裡的魚類、或是植物，在水比較深的地方，能夠做仰漂或是大字漂，甚至可以簡單的游泳或是戲水，而因為整條溯溪會有不同難度，所以也分為低中高年級走的範圍及區域，當天孩子們都玩的非常開心，本次校慶活動不僅是為東山國小百年校慶暖身，更希望透過這樣的活動，讓學生們在享受樂趣的同時，增進對學校的認同感和歸屬感。

學生開心的說，一開始下去的時候，腳就會碰到水，然後沿著石頭爬上去，感覺腳很濕，走的時候覺得腳很冰，中途如果有很深的地方，就會玩水，像是游泳、拿帽子下來潑水，還有遇到水流很強的地方，旁邊會有志工握住自己的手臂，把自己扶起來，有時候還會握著繩子，大人就會把小朋友拉上去，沿著溪流都有大大小小的石頭，有時候水很深的時候，會因為踩不到石頭，感覺很刺激，在後面很像游泳池的地方，還會一群人一起玩大字漂或是比賽游泳，誰游的快。

四年級學生也提到，還有在水裡會發現一些魚類，或是蝦子，也有同學撿到螃蟹，覺得這次溯溪比上次好玩，水雖然比較少，但是還是很刺激，而且溯溪感覺很涼爽，踩水很冰很舒服，真的很好玩，因為整個溯溪分為低中高年級，明年如果還有溯溪就可以走高年級的路線，可以走比較遠，很期待。