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新北淡水中泰國小百年古道巡禮 生態與歷史學習之旅

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
中泰國小帶領學生與家長走入古道，讓孩子與家長在行走中感受歷史的脈絡與自然的奧妙。 圖／紅樹林有線電視提供
中泰國小帶領學生與家長走入古道，讓孩子與家長在行走中感受歷史的脈絡與自然的奧妙。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中泰國小位於淡水山區，而在學校後方，連接操場則是有一條中泰古道，這可是從清朝光緒年間，漢人開墾運送茶葉、木炭與農作物的重要古道，因此日前學校邀請來學生與家長，一起舉辦一場中泰古道親子走讀活動，讓全校學生在師長的陪同下，以四大關卡的趣味方式來體驗這條古道，帶著大家走入歷史，也走進自然。

中泰國小校長陳莉君表示，這條古道從學校的操場後方有個入口處，全長約5百多公尺，這次讓學生踏查這條自清朝以來由先民開闢、用於運送物資的山林古道，昔日是居民通往淡水的重要路徑，隨著時代變遷與交通發展逐漸沉寂。藉由這次親子共行活動，讓古道再次熱絡起來，也讓孩子與家長在行走中感受歷史的脈絡與自然的奧妙。

活動現場氣氛溫馨熱絡，學生與家長皆表達滿滿的收穫與感動。學生也說，這是第一次參加古道活動，走在森林裡感覺很新鮮，發現好多植物都很特別，中泰國小校長陳莉君表示，這次活動在古道當中，共有四個關卡，每個關卡都會有老師在場解說古道當中的生態與歷史，讓孩子更加了解與認識，古道內自然生態豐富，蘊藏多樣的蕨類與植物，為了讓學生能多認識古道，教師們事前進行實地踏查、自編教材，讓學生在實境中探索古道的歷史、生態與文化價值。

泰國 淡水

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