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台南最早的國小美術班四十不惑 走進AI 飛往夢想藍圖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小美術班今天歡慶40周年，用童心童畫記錄歷史。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小美術班今天歡慶40周年，用童心童畫記錄歷史。記者鄭惠仁／攝影

立人國小是台南市最早成立美術班的小學，今天40周年慶，展示歷屆作品。第40屆畫冊188幅作品，學生不僅在傳統藝術形式中尋找靈感，也嘗試全新且獨創的藝術方法，並結合AI科技，讓藝術的種子繼續發芽茁壯。

慶祝活動，邀請歷屆師生、家長與社區人士齊聚一堂，共同回顧美術班走過的光輝歲月，並展望未來藝術教育的新篇章。也結合民德國中、台南藝術大學、台南美術館、許文龍文教基金會、南梓實驗小學共同見證，並有學生成果發表與師生成果展，展現美術班40年來深厚的藝術底蘊與教育成果。

今年的作品包含彩畫、平面設計、水墨、書法、複合媒材等作品，其中，複合媒材的作品「自畫像」更結合了AI科技，藉由科技的輔助幫助孩子們剖析內心想法，從繪畫中了解創作的脈絡，並同時自我療癒。

活動最後，見證「童心童畫40周年」創意紀念盤完成，象徵立人美術班承先啟後、再創高峰的信念。校長王全興說，藝術創作如同鏡子，深入探討社會、文化、環境等議題，並將這些與生活息息相關的議題融入作品中；孩子們如同未來的勇士，面對當前不斷變化的世界，已經做好了開闊的心胸，披上藝術的戰袍，為未來展場開闢全新的領域。

學生吳昀儒說， 此次展覽，不僅有融合立體美學和紙雕技術的創意設計作品，還有結合雕刻和印刷的版畫作品，更有將校園時光記錄在畫中的水墨畫。每件作品都展現了獨一無二的自信與創意，把藝術的美展現得淋漓盡致。學生楊奕辰認為，40年積累的畫冊作品記錄了學長學姐的努力和付出，今年我們的畫也會進入美術班的歷史中，「我們就像一架架紙飛機，飛往夢想的藍圖。」

台南市立人國小美術班今天歡慶40周年，展出歷屆畫冊作品。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小美術班今天歡慶40周年，展出歷屆畫冊作品。記者鄭惠仁／攝影

台南美術館 小學

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