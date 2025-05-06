台南最早的國小美術班四十不惑 走進AI 飛往夢想藍圖

立人國小是台南市最早成立美術班的小學，今天40周年慶，展示歷屆作品。第40屆畫冊188幅作品，學生不僅在傳統藝術形式中尋找靈感，也嘗試全新且獨創的藝術方法，並結合AI科技，讓藝術的種子繼續發芽茁壯。

慶祝活動，邀請歷屆師生、家長與社區人士齊聚一堂，共同回顧美術班走過的光輝歲月，並展望未來藝術教育的新篇章。也結合民德國中、台南藝術大學、台南美術館、許文龍文教基金會、南梓實驗小學共同見證，並有學生成果發表與師生成果展，展現美術班40年來深厚的藝術底蘊與教育成果。

今年的作品包含彩畫、平面設計、水墨、書法、複合媒材等作品，其中，複合媒材的作品「自畫像」更結合了AI科技，藉由科技的輔助幫助孩子們剖析內心想法，從繪畫中了解創作的脈絡，並同時自我療癒。

活動最後，見證「童心童畫40周年」創意紀念盤完成，象徵立人美術班承先啟後、再創高峰的信念。校長王全興說，藝術創作如同鏡子，深入探討社會、文化、環境等議題，並將這些與生活息息相關的議題融入作品中；孩子們如同未來的勇士，面對當前不斷變化的世界，已經做好了開闊的心胸，披上藝術的戰袍，為未來展場開闢全新的領域。