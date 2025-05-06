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赴學校及團膳業者稽查肉品 北市教育局：違反規定可立即終止契約

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育局今到大同國小聯合稽查取樣肉品，送第三方公正檢驗機構依衛生主管機關公告檢驗方法檢測，並派員至外訂桶餐廠商查核。圖／北市教育局提供
北市教育局今到大同國小聯合稽查取樣肉品，送第三方公正檢驗機構依衛生主管機關公告檢驗方法檢測，並派員至外訂桶餐廠商查核。圖／北市教育局提供

近期澳洲豬肉被驗出含有萊克多巴胺引發社會關注，北市教育局今表示從2021年期每月皆有固定稽查，至今未驗出瘦肉精、抗生素或重金屬殘留，也提醒學校及團膳業者選擇國產肉品為原則，若違反規定者經調查屬實，可立即與廠商終止契約。

教育局表示，2021年迄今每月針對營養午餐肉品抽檢3校（每年約30校）至今皆未檢出瘦肉精、抗生素或重金屬殘留，今年截至4月底已查核6場，同樣零檢出，今也到大同國小聯合稽查取樣肉品，送第三方公正檢驗機構依衛生主管機關公告檢驗方法檢測，並派員至外訂桶餐廠商查核。

教育局表示，今天稽查結果大同國小皆採用國產溯源CAS認證或產銷履歷農產品，來源明確且品質可靠，肉品原產地標示查核結果符合規定；外訂桶餐廠商廚房現場食品衛生與環境維護良好，肉品皆使用國產食材，並自主檢驗把關。

教育局呼籲，學校與團膳廠商使用國產豬肉與牛肉為原則，包含加工品與半成品，避免使用來路不明或含有萊克多巴胺豬肉的食材，經稽查違反該規定者，確認可歸責於廠商立即終止契約，若使用肉類半成品，廠商需提供原物料來源為國產肉品切結，應檢附食材供應商切結書，以達雙重確保。

教育局也說，校園每日午餐食材皆即時登錄「校園食材登錄平台」，並介接酷課APP，可即時呈現每日食材來源、產地及供應商等資訊，家長只需透過手機即可隨時隨地查看孩子午餐內容，讓家長安心看得見。

豬肉 食材

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