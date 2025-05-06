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好奇心化為成長動力 台南國小生澆玫瑰花澆出科展第一名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東光國小學生李秉訓（右起）、林語歆以「玫瑰花葉背下懸掛的小白球-偽裝高手草蛉的生態」獲得南市中小學科展國小生物科第一名。記者鄭惠仁／攝影
台南市東光國小學生李秉訓（右起）、林語歆以「玫瑰花葉背下懸掛的小白球-偽裝高手草蛉的生態」獲得南市中小學科展國小生物科第一名。記者鄭惠仁／攝影

台南市東光國小學生李秉訓在家裡幫媽媽種植的玫瑰花澆水時，發現葉背下有帶著細絲的草蛉卵，與同學林語歆興起研究興趣，飼養草蛉從產卵觀察到死亡，發現草蛉是偽裝高手，連螞蟻偷搬卵也有對付辦法。他們利用草蛉對抗蚜蟲、粉介殼蟲，替學校、媽媽除花草蟲害，獲得台南中小學科展國小生物科第1名，將代表參加全國賽。

六年級的訓秉說，澆花時看到小白球帶有白細絲，因好奇而詢問老師，才知小白球是草蛉的卵；因細絲有防蟲攻擊的作用，且草蛉是益蟲，可除蟲害，引起研究興趣。我們到校園尋找並實際飼養草蛉，觀察牠們的型態和行為，同時設計卵、幼蟲、成蟲實驗。

從實際飼養中，瞭解草蛉是一種完全變態的昆蟲，一生會經過卵、幼蟲、蛹到成蟲，大約需要20多天；在過程中發現不同階段的草蛉都有很特別的行為或構造，並且也讓牠成為生物防治的重要角色。

林語歆說，草蛉幼蟲期在覓食、運動和偽裝有特殊性，尤其偽裝能力最令人驚訝；草蛉幼蟲會把周圍的東西，可以背的都背在身上；偽裝過程是用口器將物體夾住，再往上舉起，背部也跟著拱起，接住偽裝物，動作十分敏捷；每隻草蛉幼蟲身上都會有滿滿的各式各樣偽裝物，連成蛹時上方也布滿偽裝物，推想這樣的裝扮可以讓幼蟲變強大，又可以隱藏自己。

草蛉幼蟲專門吃一些植物的害蟲，如：蚜蟲、粉介殼蟲、葉蟎等，是生物防治的益蟲，所以我們利用這個特性進行一系列生物防治的實驗，替媽媽解決栽培玫瑰花害蟲的煩惱。也把蟲卵放在學校所種的「瑪瑙珠」上，觀察到蚜蟲、粉介殼蟲變少；但螞蟻也會來搗亂，把卵搬走，有趣的是草蛉也有對策，把卵產在葉緣而非葉背，防螞蟻來搬蟲卵。

校園裡偶爾會發現植物上會有現粉介殼蟲，同時在附近也會看到草蛉來產卵；當粉介殼蟲數量多時，發現草蛉的卵和蛹也會變多；粉介殼蟲變少，草蛉產卵的數量也越來越少。一段時間後，這兩種昆蟲就會慢慢消失，沒有刻意，大自然也會恢復原來的平衡，真的好神奇。李秉訓、林語歆表示，未來如何更有效利用草蛉除蟲害，值得進一步探討與研究。

台南市東光國小學生李秉訓（右二）、林語歆（左二）以「玫瑰花葉背下懸掛的小白球-偽裝高手草蛉的生態」獲得南市中小學科展國小生物科第一名，校長歐陽兩坤及指導老師王雅麗稱許他們認真又努力。記者鄭惠仁／攝影
台南市東光國小學生李秉訓（右二）、林語歆（左二）以「玫瑰花葉背下懸掛的小白球-偽裝高手草蛉的生態」獲得南市中小學科展國小生物科第一名，校長歐陽兩坤及指導老師王雅麗稱許他們認真又努力。記者鄭惠仁／攝影

台南 小學生 螞蟻

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