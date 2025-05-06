好奇心化為成長動力 台南國小生澆玫瑰花澆出科展第一名

台南市東光國小學生李秉訓在家裡幫媽媽種植的玫瑰花澆水時，發現葉背下有帶著細絲的草蛉卵，與同學林語歆興起研究興趣，飼養草蛉從產卵觀察到死亡，發現草蛉是偽裝高手，連螞蟻偷搬卵也有對付辦法。他們利用草蛉對抗蚜蟲、粉介殼蟲，替學校、媽媽除花草蟲害，獲得台南中小學科展國小生物科第1名，將代表參加全國賽。

六年級的訓秉說，澆花時看到小白球帶有白細絲，因好奇而詢問老師，才知小白球是草蛉的卵；因細絲有防蟲攻擊的作用，且草蛉是益蟲，可除蟲害，引起研究興趣。我們到校園尋找並實際飼養草蛉，觀察牠們的型態和行為，同時設計卵、幼蟲、成蟲實驗。

從實際飼養中，瞭解草蛉是一種完全變態的昆蟲，一生會經過卵、幼蟲、蛹到成蟲，大約需要20多天；在過程中發現不同階段的草蛉都有很特別的行為或構造，並且也讓牠成為生物防治的重要角色。

林語歆說，草蛉幼蟲期在覓食、運動和偽裝有特殊性，尤其偽裝能力最令人驚訝；草蛉幼蟲會把周圍的東西，可以背的都背在身上；偽裝過程是用口器將物體夾住，再往上舉起，背部也跟著拱起，接住偽裝物，動作十分敏捷；每隻草蛉幼蟲身上都會有滿滿的各式各樣偽裝物，連成蛹時上方也布滿偽裝物，推想這樣的裝扮可以讓幼蟲變強大，又可以隱藏自己。

草蛉幼蟲專門吃一些植物的害蟲，如：蚜蟲、粉介殼蟲、葉蟎等，是生物防治的益蟲，所以我們利用這個特性進行一系列生物防治的實驗，替媽媽解決栽培玫瑰花害蟲的煩惱。也把蟲卵放在學校所種的「瑪瑙珠」上，觀察到蚜蟲、粉介殼蟲變少；但螞蟻也會來搗亂，把卵搬走，有趣的是草蛉也有對策，把卵產在葉緣而非葉背，防螞蟻來搬蟲卵。