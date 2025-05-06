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竹市三民國中以果樹為師 打造「柑馨園」開啟多元教育

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
校長丁淑觀指出，柑橘素有「水果聖品」之稱，也是竹苗地區的特產水果，為了讓學生深入認識柑橘類的多樣品種，學校特別規畫在大門綠帶空間栽植包括香水檸檬、柳丁、臍丁、椪柑與桶柑等共28株果樹。記者黃羿馨／攝影
校長丁淑觀指出，柑橘素有「水果聖品」之稱，也是竹苗地區的特產水果，為了讓學生深入認識柑橘類的多樣品種，學校特別規畫在大門綠帶空間栽植包括香水檸檬、柳丁、臍丁、椪柑與桶柑等共28株果樹。記者黃羿馨／攝影

新竹市三民國中推動校園多元教育再創亮點，近日在校長丁淑觀帶領下，於校園中央路大門綠帶空間栽植多樣柑橘類果樹，正式命名為「三民柑馨園」，不僅美化校園環境，更寓教於樂，讓學生認識在地農作與多樣橘類植物的特色，為教育注入土地與人文的連結。

三民國中指出，「三民柑馨園」由學校與家長會共同規畫，結合新代基金會「蝴蝶計畫」創新經費補助，不僅象徵師生與家長一步一腳印耕耘三民，也見證三民國中在人文、科技、體育與藝術等領域屢創佳績的深厚基礎。

丁淑觀指出，柑橘素有「水果聖品」之稱，也是竹苗地區的特產水果，為了讓學生深入認識柑橘類的多樣品種，學校特別規畫在大門綠帶空間栽植包括香水檸檬、柳丁、臍丁、椪柑與桶柑等共28株果樹，並種下象徵希望與美好的黃金風鈴木2株，黃金風鈴木花季時，將與鄰近三民公園2株黃金風鈴木相呼應，形成校園與社區共榮的美麗景致。

三民國中表示，這次命名活動由總務處主任和教務主任發想，廣邀師生票選園區名稱，共推出9項創意命名，其中「三民柑馨園」最終勝出，其中的「馨」取自「唯吾德馨」，象徵馨香名聲遠播，此名稱獲得師生與家長高度認同，充分展現三民是一個「揪甘心」的園地，以及創校以來親師們甘心為孩子付出的教育理念。

三民國中表示，近年積極推動課程創新與社區連結，先前舉辦與周邊小學聯合音樂會即獲新代基金會補助支持。此次果園計畫也延續家長參與的傳統，過去家長委員楊盛華曾種下筆柿樹、校長栽植芒果樹，持續豐富校園生態與教育涵養。

三民國中強調，未來學校也將規畫以柑橘果園為主題的教學活動，帶領學生從觀察、記錄到實作，提升自然觀察與在地認同，希望「三民柑馨園」不僅開出花香，更能結出甜美的教育果實，為學子留下一段難忘的學習記憶，也讓這片「甘心」之地成為三民精神的最佳象徵。

新竹市三民國中推動校園多元教育再創亮點，近日在校長丁淑觀帶領下，於校園中央路大門綠帶空間栽植多樣柑橘類果樹，正式命名為「三民柑馨園」。記者黃羿馨／攝影
新竹市三民國中推動校園多元教育再創亮點，近日在校長丁淑觀帶領下，於校園中央路大門綠帶空間栽植多樣柑橘類果樹，正式命名為「三民柑馨園」。記者黃羿馨／攝影

柑橘 校園 風鈴木

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