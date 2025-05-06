高中職插畫新星展創意 華梵大學A4秀掀藝術奇蹟

由華梵大學主辦的「奇蹟－2025風起雲遊全國高中職插畫A4秀」競賽，吸引全台逾七百件作品角逐，最終四十多件佳作脫穎而出，涵蓋戰爭、大地震、佛教寓言等多元主題，展現當代青少年對生命、歷史與社會的深刻觀察與藝術表現力。

頒獎典禮日前於新北市板橋「橋藝術空間」舉行，現場並同步開展得獎作品展。華梵大學校長李天任指出，AI科技已逐步融入藝術創作，呼籲新世代藝術生力軍勇於擁抱科技、善用工具，讓創作視野與表現形式更臻豐富。他強調：「關鍵不是AI能做什麼，而是人類怎麼用AI做得更好。」

人文與藝術學院院長黃智陽也寄語青年學子「莫忘初心」，強調藝術創作最重要的是「保有創造心靈的敏銳」，才能在快速變動的時代中不失自我。

本次競賽作品題材多元，風格迥異。來自苑裡高中的陳蜜兒同學，獲頒特優大獎。她以紙卡與不織布構成浮雕式插畫，描繪敦煌莫高窟九色鹿本生故事，線條流動、色彩絢麗，呈現出奇幻夢境般的視覺感受，技法與敘事並重，深獲評審青睞。

安康高中徐可芯同學的作品「震殤」則取材自家人九二一地震的親身經歷，畫作以寫實筆觸刻畫斷垣殘瓦中的生命希望，傳達出「災難中見奇蹟」的感悟。中山女高盛欣卉同學則以山林晨光為靈感，捕捉自然間轉瞬即逝的美好，細膩構圖展現她對自然的敏銳觀察。

另位佳作得主大明高中楊睿甄，以貓頭鷹、眼球與手的象徵符號構築神秘氛圍，營造出劇場式光影效果；而宜蘭聯合國際實驗教育的羅稚翔則以「戰爭中的布偶」為主題，描繪士兵將小狗布偶交給小女孩的溫情瞬間，呼籲「真正的奇蹟，是不再有戰爭」，言簡意深，令人動容。

頒獎典禮後也舉辦座談會，邀請復興商工劉默霖主任與三重高中老師邱燕君與談，從美術教育現場經驗出發，鼓勵學生保持創作熱情、持續探索藝術的多樣可能。