公立國中都8+9？她嘆好學生常遭霸凌排擠 網揭能力分班困難處

台灣的公立中小學實施常態編班，意即以隨機方式將學生打散分在同一個班級內，但有網友並不認同這種編班方式，表示自己在這種制度下看見的，是好學生受到壞學生影響變壞，而壞學生並沒有因為好學生變好，質疑為何要由好學生來承擔感化壞學生的責任？

一名網友在Dcard上表示，自己已從公立國中畢業10多年，對於常態編班的制度仍非常不認同。原PO說明自己國一時班上大家都還算正常，然而受到班上少數8+9影響，大家漸漸開始不認真上課，老師講話時班上總是很吵鬧，導致原PO在國二、國三時學習非常艱辛，甚至因為要求大家安靜而受到孤立。

原PO考上市區的第一志願高中後，指出由於高中的素質在會考時已經被篩選過，班上同學都很好，認為如果國中開始就是能力分班，自己的那3年就不會這麼辛苦。

不少網友也對常態編班制度表達反對立場，「國中常態編班的時候我一直被霸凌，高中考上分數不低學校的時候，霸凌少很多，事實證明壞學生只會影響好學生的品格，甚至有可能讓好學生得到ptsd」、「以前讀公立國中，壞學生有一兩個就可以帶壞整個班的風氣，原班導真的管不動，後來國二還因此換了一個知名的機車老師來當班導」、「表面上一視同仁，其實就是對能力比較好或安分守己學生的不公平」。

但也有人指出雖然能力分班很理想，但實際上執行有困難，家長可能會逼孩子提升成績進入好班，導致成績成為衡量學生價值的唯一標準，「這和當代教育的理念相悖，不可能成為政府採用的做法」。能力分班的標準也有待商榷，究竟該如何分辨誰是好學生、誰是壞學生？「人性本就很複雜，你認為自己是應該被分在好班，但學校認為你應該去爛班，常態也許只是不得不的最佳解⋯⋯」。