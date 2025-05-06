新北4校食安問題 議員質疑放水 教局：修法防堵不良業者

新北泰山4所國小營養午餐爆發食安危機，市議員李宇翔昨質詢指，從去年11月就向教育局反映，直到5月才停止供餐，痛批行政怠惰。市議員宋明宗也質疑，問題廠商在北市已被停止供餐3年，新北直到近日才停止供餐，為何北市被禁標，在新北卻能得標？

李宇翔質詢指泰山區4所小學自2024年10月起，發生營養午餐異味、變質、食材有異物等重大食安問題，去年便提出質詢，要求副市長劉和然、教育局長張明文盡速停止該廠商供餐，市府卻遲遲未採取實質處置，廠商履約近9成才停止供餐，教育局、衛生局變相放水，是行政怠惰。

李說，教育局雖稱已對業者進行記點與周周監廚，但家長反映，業者在短暫停供2周後故態復萌，「兩天一狀況」幾乎成常態，要求公布所有團膳廠商記點與違規紀錄、啟動契約解約條文修正程序，讓家長可真正了解孩子每天吃什麼，重建對學校午餐的信任。

宋明宗說，該事件去年12月家長已多次反映，教育局規定記滿50點就會解約，廠商直到記到47點都沒改善，問題廠商在北市被停止供餐3年，新北直到近日才停止供餐。

教育局長張明文說，該家廠商改善沒有完成前，不會讓他們再供餐，依採購法廠商沒有違法，無法禁標，這些問題新年度會列入評選依據，防堵不良廠商進校園，會修正管理辦法。

教育局表示，113學年度新北有11家營養午餐廠商，迄今記點超過25點僅有這1家，該廠商被依食安法裁處14萬元，依契約記點規定裁罰14.5萬，總計裁罰28.5萬，8月1日起將加嚴把關，被記20點就暫停供餐2周。