營養午餐廠商爆食安遭北市禁標 議員批「昨才停止供餐」：新北為何能得標

新北泰山4所國小營養午餐爆發食安危機，教育局已開罰28.5萬、該廠商5月停止供餐。市議員李宇翔今質詢批評，該廠商從去年11月就向教育局反映，直到5月才停止供餐，痛批行政怠惰。市議員宋明宗也質疑，問題廠商在台北市已經被停止供餐3年，新北卻直到昨天才停止供餐，為何台北市被禁標，在新北卻可以得標？

李宇翔今在議會質詢，直指泰山區4所小學自2024年10月起，傳出營養午餐異味、變質、食材發現異物、有蟲等重大食安問題，去年便提出質詢，要求副市長劉和然與教育局長張明文盡速停止該廠商供餐，市府卻遲遲未採取實質處置，廠商都履約近9成才停止供餐，痛批教育局、衛生局變相放水，通批市府嚴重行政怠惰。

李說，教育局雖稱已對業者進行記點與周周監廚，但家長反映，業者在短暫停供兩周後故態復萌，「兩天一狀況」幾乎成為常態，批評市府消極無心保障學童吃的健康，且時間長達近200天，十分離譜。並要求公布所有團膳廠商記點與違規紀錄、啟動契約解約條文修正程序，讓家長可以真正了解孩子每天吃什麼，重建對學校午餐的信任。

議員宋明宗也說，這件事情去年12月家長已多次反映，送來的是冷的食物，還有異物問題，教育局規定記點50點就會解約，廠商卻直到記到47點都沒改善，且問題廠商在台北市已經被停止供餐3年，新北卻直到昨天才停止供餐，為何台北市被禁標，在新北卻可以得標？

教育局長張明文說，該間廠商直至改善沒有完成前，都不會讓他們再供餐，另依採購法廠商沒有違法，無法禁標，但這些問題新年度會列入各項評選依據，以防堵不良廠商進入校園，承諾會修正相關管理辦法。

新北教育局表示，113學年度新北有11家營養午餐廠商，迄今記點超過25點共1家，而該廠商已依食安法裁處14萬元，並依契約記點規定裁罰14.5萬，總計裁罰28.5萬，同時供應新北7所學校已全面停止供餐，且8月1日起下修暫停供餐2周點數至20點。