台南中小學科展建興拿第1 讓Q彈粉圓和牙齒碰撞出好心情

台南市中小學科展落幕，建興國中榮獲團體組第一名，共有14組資優班學生及5組普通班學生與賽，有4組作品拿第一，晉級全國賽，展現跨班級、跨能力層次的優異表現。其中「Q不容緩！粉圓彈性模型之建立」，學生設計出粉圓製作的最佳參數，讓Q彈粉圓和牙齒碰撞出的好心情。

校方表示，學生的研究主題新穎、實驗設計嚴謹，充分體現跨領域學習與創新思維。化學類「拜鈀兄弟－奈米酵素造氧能力探討」，學生黃堃捷利用氧化還原電位找出最佳催化劑，藉由Pd²⁺與Pd⁴⁺的轉換，讓鈀奈米顆粒與雙氧水反應持續產氧，未來有望應用於實驗教學與醫療氧氣供應。黃堃捷表示，過程中多次遇到瓶頸，但指導老師楊孟勳、黃千芬持續鼓勵，讓自己堅持下去，這份肯定讓也讓自己更堅定未來朝向科研努力的決心。

地球科學類的「AI星捕手－人工智慧探索小行星之可行性研究」，學生蔡鎧謙、葉韋頡和龔昶睿在指導老師楊孟勳的帶領下，運用人工智慧技術結合南瀛天文館與天文愛好者提供的觀測資料，開發出可辨識小行星的AI模型，期盼能在全國賽激發出更好的能量，持續發揮學習潛能。

生活應用組「現代鬼動風水儀－利用壓電效應偵測並分析風場訊號之研究」，學生瞿佑恩說，以前就對風水說感到好奇，在楊志鴻老師指導下，又偶然發現鬼動草現象，這次科展結合了壓電效應，利用電訊號顯示壓電片震動情形的電場資訊，提供了全新的偵測方式，希望日後經過改良優化後，能對建築學和氣象學有一步的貢獻。

生活應用組「Q不容緩！粉圓彈性模型之建立」，學生戴翊喬、黃若慈和邱筠琦，在熊桓翊老師指導下，用日常生活的粉圓為研究主題，學生表示，珍奶是平日我最愛的飲料，時常期待Q彈粉圓和牙齒碰撞出的好心情。然而市售粉圓烹煮時考量成本與製作方便，導致口感過於軟爛。於是應用了Taguchi實驗設計，定義並最佳化關鍵製程參數，未來可提供給不同成分與粒徑的粉圓客製化方案。

校長侯志偉表示，從科展看到學生用行動證明「每個孩子都有無限可能」。無論是資優班或普通班，只要給予適當的引導與舞台，孩子們都能展現非凡潛力。感謝指導老師的付出，期許這股追求真理與創新的精神能持續在校園深耕，讓科學教育更加扎實而有溫度。」