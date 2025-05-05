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攜手小學生啟動環境教育 嘉縣築夢森居點燃生態窯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉築夢森居探索生態農場在國家環境研究院補助下，以天然建材砌築窯體，透過手作生態窯工作坊，融合土地、學習與生活的環境教育實踐行動。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居探索生態農場在國家環境研究院補助下，以天然建材砌築窯體，透過手作生態窯工作坊，融合土地、學習與生活的環境教育實踐行動。圖／築夢森居提供

嘉義中埔鄉築夢森居探索生態農場在國家環境研究院補助下，以天然建材砌築窯體，透過手作生態窯工作坊，融合土地、學習與生活的環境教育實踐行動；今天啟動儀式點燃生態窯後，由學童以當地食材窯作披薩，展現共作、共學環境教育精神。

從小在奮起湖長大的劉朝維，童年與山林溪流為伴，與自然建立深厚情感；2010年來到中埔，在一片廢棄檳榔園上親手整地、種樹、引水，逐步營造出具有生物多樣性與環境學習價值的基地，發展為如今以體驗式學習與環境教育推廣為核心的「築夢森居」。

「生態窯」由國家環境研究院補助經費支持，透過「手作生態窯工作坊」形式推動，由築夢森居設計課程，邀請自然建築職人賴晨羲老師帶領學員建構。

中埔鄉大有國小與嘉義市北園國小學生一齊參與「在地食材探索行動」，學生們前往中埔旭嶺農場參觀黑木耳園，了解木耳的栽培過程，隨後來到築夢森居體驗在地食材認識、披薩 DIY 與窯烤活動，從產地到餐桌，進行一場結合土地與味覺的體驗式課程。

啟窯儀式後舉辦「蕎你作伙：低碳Pizza新風味DIY」活動，以當地黑木耳為主食材，推出蕎麥風味披薩，創造融合地方農產、健康理念與低碳飲食實踐的教育美食。學童在親手製作過程中，學習選擇環境友善食材，重新理解飲食與環境的連結。

生態窯未來將成為築夢森居體驗課程的核心場域，推動氣候行動、永續飲食、食物與土地的環境教育課程。透過動手做、慢火煮食，讓參與者更深刻體會「生活即教育，土地即教材」的理念。

劉朝維表示，這座窯不是為了大量生產食物，而是為了讓人回到土地、用手做、用心體會。希望築夢森居可以成為一個讓學習與土地重新連結的所在。

嘉義縣中埔鄉築夢森居探索生態農場今天點燃生態窯象徵啟動儀式。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居探索生態農場今天點燃生態窯象徵啟動儀式。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居點燃生態窯活動，參與學童以當地食材窯作披薩。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居點燃生態窯活動，參與學童以當地食材窯作披薩。圖／築夢森居提供

中埔 嘉義 披薩 食材

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