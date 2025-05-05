影／住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養

著名彩繪藝術家，也是台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，與陶喜建設合作，用彩繪將住宅大樓停車場化身為24節氣圖。進入停車場，搭配音樂，以自然為意象的畫作就如音樂中跳躍的音符，為沉悶的水泥建築增添迷人與喜悅的色彩。

莫嘉賓說，陶喜建設總經理胡家銘為改變大家對停車場舊有印象，希望讓生活環境品質更精緻化，除了定時撥放輕鬆抒情愉悅心情，也希望透過畫作搭配有如進入畫廊，因此，邀請他創作。經現勘後，因地下室很寬闊，在「停車場即畫廊」的構想中，決定以24節氣為畫面發想，創作24節氣圖。

莫嘉賓日前帶著10名已畢業校友展開創作，陸續花了4天完成25幅高1.5公尺、寬7公尺多的節氣圖，包括立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒等，分布在停車場的各面，以明亮的自然、雪景、雲彩、大地、森林、夕陽、海河、櫻花之海等畫面，一掃地下室灰暗陰沉的觀感。畫作有Q版、寫意，因、意象風格不拘更增添活潑與趣味。

莫嘉賓並單獨以「日日春」為主題，另畫「四季組曲」為整個彩繪做總結。他說，日日春一年四季開花，生命力頑強，也代表著台灣的精神。畫作中，立春圖用圖騰式的方式來創作，用雲朵等代表雨水充足，大地回春，饒有趣味。而冬至圖以紅色為背景，在湯圓的襯托中，代表著寒冬中家庭裡的溫暖意象。