快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供

著名彩繪藝術家，也是台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，與陶喜建設合作，用彩繪將住宅大樓停車場化身為24節氣圖。進入停車場，搭配音樂，以自然為意象的畫作就如音樂中跳躍的音符，為沉悶的水泥建築增添迷人與喜悅的色彩。

莫嘉賓說，陶喜建設總經理胡家銘為改變大家對停車場舊有印象，希望讓生活環境品質更精緻化，除了定時撥放輕鬆抒情愉悅心情，也希望透過畫作搭配有如進入畫廊，因此，邀請他創作。經現勘後，因地下室很寬闊，在「停車場即畫廊」的構想中，決定以24節氣為畫面發想，創作24節氣圖。

莫嘉賓日前帶著10名已畢業校友展開創作，陸續花了4天完成25幅高1.5公尺、寬7公尺多的節氣圖，包括立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒等，分布在停車場的各面，以明亮的自然、雪景、雲彩、大地、森林、夕陽、海河、櫻花之海等畫面，一掃地下室灰暗陰沉的觀感。畫作有Q版、寫意，因、意象風格不拘更增添活潑與趣味。

莫嘉賓並單獨以「日日春」為主題，另畫「四季組曲」為整個彩繪做總結。他說，日日春一年四季開花，生命力頑強，也代表著台灣的精神。畫作中，立春圖用圖騰式的方式來創作，用雲朵等代表雨水充足，大地回春，饒有趣味。而冬至圖以紅色為背景，在湯圓的襯托中，代表著寒冬中家庭裡的溫暖意象。

彩繪完工後，陶喜建設在安定的住宅大樓Liho5建案停車場成為亮點，莫嘉賓說，25面巨幅大牆，也讓陶喜董事長胡富文與員工驚豔，感謝他與南商校友用彩筆提升建案品質。

台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作24節氣圖，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓以日日春為主題，創作四季組曲。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓以日日春為主題，創作四季組曲。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供
台南高商老師莫嘉賓帶領校友創作，把大樓停車場變成畫廊。圖／莫嘉賓提供

停車場 畫作 莫嘉賓

延伸閱讀

彩繪酒瓶傳母愛 金門新住民子女母親節創意獻禮

夢幻聯動！魔力紅合作LISA！化身曖昧特務相愛相殺　

金湖新市公園3D跳房子彩繪 吸引民眾打卡拍照成新熱點

台南碎木料化身活動防揚塵軟墊 結合公園讓資源循環再利用

相關新聞

15歲吳兆騏世中運泳賽一舉奪4金1銅 外公在雲林老家辦桌請全村

2025年世界中學生U15運動會在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，15歲泳將吳兆騏一口氣勇奪4金1銅，創下台灣少有佳績，這名父親...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

影／住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養

著名彩繪藝術家，也是台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，與陶喜建設合作，用彩繪將住宅大樓停車場化身為24節氣圖。進入停車場，搭...

彰化女高中生持球棒「打一下抵1百」 國中生慘挨打…原因曝光

網路最近傳出一段直播影片，彰化縣一名國中男生被一高中女生持棒球棒狠打屁股一下，並傳出「打一下抵100元」之說，校方初步了...

基市開辦人工智慧、自動駕駛國際課程 助學生走向世界

基市府與美國加州大學柏克萊分校合辦AI程式設計課程，讓基隆的高中生透過遠距教學，體驗國外師資教學與創新課程，掌握AI趨勢...

體育搖籃長榮中學 全中運5金3銀2銅呼應創校140年

台南市長榮中學是全台第一所高中，今年創校140周年，這次全中運也展現耀眼成績，共奪下5金3銀2銅，且橫跨十項賽事，校方表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。