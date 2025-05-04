15歲吳兆騏世中運泳賽一舉奪4金1銅 外公在雲林老家辦桌請全村

2025年世界中學生U15運動會在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，15歲泳將吳兆騏一口氣勇奪4金1銅，創下台灣少有佳績，這名父親是奈及利亞籍的台奈混血泳將，為台灣泳史寫下新頁，傳回雲林縣水林鄉蘇秦村外公家，外公吳嘉謀為慶賀「金孫奪金」，今天席開30桌宴請全村，讓偏鄉小村喜氣洋洋，賀聲不斷。

吳兆騏的父親雷天浩是奈及利亞籍商人，16年前和家住雲林縣水林鄉的吳怡靜結婚，一家生活幸福，吳兆騏從小愛玩水，身手比一般小孩敏捷有力，幼兒園即被老師發現開始泳訓，天生擁有游泳細胞，泳技很快勝過同齡孩子，小學到國中的大小泳賽就一路奪金摘冠，甚至常常擊敗社會組選手，讓人刮目相看。

就讀台南市忠孝國中現年僅15歲的吳兆騏，在教練李佩宗悉心調教下，獲選為國手首次進軍世界大賽，外表英挺的吳兆騏不僅是台灣代表隊掌旗員，U15世中運大賽中，一舉為台灣奪下50公尺仰式、蝶式、自由式及100公尺自由式金牌及100公尺仰式銅牌，創下個人最佳成績，也為台灣泳賽史寫下新紀錄。

吳兆騏說，賽前兩周因備賽前節食，一度練游時因血糖過低昏厥，頭部不慎撞擊輕微腦震盪，他擔心影響成績，壓力甚大，幸經評估無大礙，想說平安完賽能得牌就好，只想盡全力，沒想要奪金，沒想到抱著只當經驗就好的想法應戰，竟愈戰愈勇，接連奪下4金1銅，他也有些意外。

世中運游出好成績讓他信心大增，吳兆騏將更加努力朝亞運目標前進。奪下世界金牌的消息傳回外公吳嘉謀位在水林鄉蘇秦村，舉村賀聲不斷，吳家貼滿紅榜，吳嘉謀賽前一句無心的承諾「阮孫若得金牌，我全庄總請！」果然金孫奪金牌，一口氣摘下4金回鄉，吳爺爷 欣喜萬分。

今天履行承諾在村子的聚保宮前席開30桌，全村攏是坐上賓，賀客盈門，整個村子喜氣洋洋，「小村奪金牌！是何等榮耀」當吳兆騏帶著金牌上台接受村子爺叔伯姨的祝福，把全村氣氛帶到最高點，吳嘉謀也鼓勵愛孫更上一層樓。