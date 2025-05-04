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澎湖推動海洋教育 小學生海洋知識PK賽展現成果

中央社／ 澎湖縣4日電

全國首見的澎湖海洋知識PK賽，3日在馬公漁市場舉行，各國小參賽學生從繫纜到海洋漁類知識等賽事競技，展現推動海洋教育的成果，最後由來自西嶼鄉的池東國小顏冠恩奪得冠軍。

澎湖縣政府委由風櫃國小承辦的第四屆「海洋知識PK賽」，3日在馬公第三漁港舉行，由來自全縣20位晉級最後決賽的小選手，從漁船繫纜、魚類生活習性、漁法與漁獲對應及澎湖海鮮俗諺等，同場進行PK較勁，精彩有趣，今年更增加繪畫，參賽學生現場描繪魚類外部構造，創新形式大獲好評。

風櫃國小校長林妍伶表示，海洋知識PK賽，今年邁入第4年，賽事越來越具規模，尤其參賽學生須於短時間內瞭解問題，回答或畫出答案，充分展現出豐富的海洋知識，扎根海洋教育成果，現場也吸引民眾和遊客觀賽加油。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖四面環海，島民生活與海，息息相關，作為海洋之子，對於海洋知識要有更進一步的體認，未來持續推動「親海、知海、愛海」的教育理念，透過寓教於樂的方式，培養下一代對海洋生態與在地文化的認同與責任感。

澎湖縣 馬公 魚類

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