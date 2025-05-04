「藝象十一」松山機場登場 北市11校美術班聯展

台北市教育局為鼓勵學生以藝術表達自己對世界的關懷與觀察，今天至19日，在松山機場國內線2樓為11校美術班舉辦「藝象十一」聯展，計有142件作品展現各種情感與思維的融合。

台北市教育局主辦的「台北市113學年度各級學校美術班學生作品聯合展覽」今天展開，主題為「藝象十一」，作品類型涵蓋彩畫、漫畫、版畫、水墨及書法等。

學生對世界的關注，各有其觀點與面向，例如中正高中一年級學生周采亭就以漫畫手法描繪海洋遭污染後的孤單美人魚，作品取名為「末世的孤獨者」，藉此傳達環境保育的重要。

也有學生思索著虛與實、抽象價值觀的意義，例如五常國中九年級學生郭佳瑀的作品「溺境」，即以水墨描繪自己所沉思的夢幻與現實交錯的世界；民族國小四年級學生黃冠叡則以作品「潘朵拉的寶箱」，傳遞童趣與神話想像，提醒人們要對未知敬畏。

主辦學校民族國小校長吳政哲表示，藝術教育是情感與思維的融合，透過長期的藝術素養培育、不間斷的創作歷程，有助於孩子學會觀察、思考、表達自我。

教育局統計，這次參與的學校包含民族國小、建安國小、東園國小、天母國小、古亭國中、金華國中、五常國中、百齡高中（國中部）、明倫高中、中正高中及復興高中等11校美術班聯合展出，讓具潛力學生跨校及跨學層交流。