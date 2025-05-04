彰化女高中生持球棒「打一下抵1百」 國中生慘挨打…原因曝光

網路最近傳出一段直播影片，彰化縣一名國中男生被一高中女生持棒球棒狠打屁股一下，並傳出「打一下抵100元」之說，校方初步了解，雙方有糾紛，已通知女學生學校及雙方家長處理，並做校安通報，將會加強校園安全維護。

從網傳直播影音顯示，畫面中一名女學生拿著棒球棒，還有至少二名同夥男生在場，其中一人持手機直播，男生挑釁的說「你繼續動啦，多打一下，多折個一百、折個四百」，接著女生用力持棒球棒狠打國中男生屁股一下，一旁男生助陣說「爽厚，欠錢不還的」，國中生則訕訕的沒多說什麼。

由於疑似校園暴力事件，校方和警方即進行了解，國中男學生的學校初步了解，國中生和他校女高中生是認識的朋友，想借對方電動機車，對方說借一次2千元，國中生應允，但事後又跟對方說不需要借了，但對方認為國中生已開口借，仍得照算，即約出國中生說他欠款2千元，學生赴約後，女高中生在朋友直播下持棒球打國中生屁股一下「抵欠款」。

警方表示，並未接到報案，但已調閱相關路口監視器釐清案情，初步了解，雙方有借貸糾紛，會請雙方少年出面說明，若少年家人有提出傷害告訴，將會受理。