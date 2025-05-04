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基市開辦人工智慧、自動駕駛國際課程 助學生走向世界

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供

基市府與美國加州大學柏克萊分校合辦AI程式設計課程，讓基隆的高中生透過遠距教學，體驗國外師資教學與創新課程，掌握AI趨勢，提升未來競爭力。課程在今天結束，林姓高中生說，上完課後確認志向，將選讀大學資工、資管學系。

基隆市長謝國樑2023年9月訪美時參訪加州大學柏克萊分校，促成雙方合作開辦機器人開放自主競賽學院（ROAR Academy）課程，讓基隆的高中生有機會參加柏克萊分校人工智慧、模擬和自動駕駛等領域課程，拓展學習視野。

市府去年首次開課，從報名的249名高中生中，選出30人參加國際教育課程。今年第2次開辦機器人競賽學院課程，從219名報名者中選出28人參加。課程從3月29日起到今天，每周六、上日上課。

ROAR計畫主持人之一的柏克萊教授Allen Yang，昨天在市府參加結業式，並在今天主持最後一堂課程，教授透過AI編寫自動駕駛程式語言。Allen Yang肯定基隆學生的學習熱忱，讚許他們的學習態度可與美國最優秀的頂尖學生媲美。

中山高中林姓學生說，五周的課程包含程式設計、自動駕駛演算法、生成式人工智慧及ChatGPT等，他覺得參加國際課程除了學到課本知識，更重要的調整學習態度，提升獨立思考能力。他原本對申請資訊相關科系還有些猶豫，上完課後燃起了更濃厚興趣，將朝錄取心中理想大學資工、資管系努力。

教育處副處長楊永芬表示，市府很驕傲能提供高中生更完善的頂尖教育資源，期待每一名同學可以透過這些資源，累積自我的能力，豐富學習歷程，從基隆走向世界。市府後續會提供更多樣化的教育資源，創造更優質教育環境，帶領基隆學子適性發展，朝目標邁進。

基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
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基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
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基市府與加州大學柏克萊分校合辦為期五周的ROAR Academy課程，今天是最後一天課程，並在昨天舉辦結業典禮。圖／基市教育處提供
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柏克萊 美國

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