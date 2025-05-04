體育搖籃長榮中學 全中運5金3銀2銅呼應創校140年

台南市長榮中學是全台第一所高中，今年創校140周年，這次全中運也展現耀眼成績，共奪下5金3銀2銅，且橫跨十項賽事，校方表示，今年的亮麗成績，代表「十全十美」，為這段深具歷史意義的里程碑，寫下最榮耀的一頁。

長榮中學表示，今年桌球項目特別突出。高一選手郭冠宏，之前兩度奪得國中男子單打金牌，今年再勇奪高中男子單打金牌與團體銀牌。雖然與雙金擦肩，郭冠宏說，會持續努力、追求卓越。另，混雙組合彭靖恩與陳忞昕首度搭檔即奪金，從預賽跌跌撞撞，到決賽3：0橫掃對手，成功在地主台南捍衛榮耀。

彭靖恩分享自己南下加入長榮的勇氣與掙扎，他說，離開舒適圈很不容易，一度懷疑自己的選擇，但很慶幸自己堅持下來。陳忞昕雖然個人單打落敗，但迅速調整心態，並堅定要把金牌留在家鄉，果不負眾望。

高一李宜臻奪下高女柔道第7級冠軍，她說，「這不是結束，而是新的開始」，未來會持續挑戰，站穩每一場比賽。

柔道選手黃安婕在最後一次全中運中雖未如願奪金，但她說，「柔道教會我就算摔倒，也要爬起來。」這面獎牌成了未來挑戰大專盃的起點。

奪銀的體操選手鐘芮芃分享，能在自己訓練的場地比賽，減少了心理壓力，更能專注表現，很感謝所有支持的人；她期許未來能突破自我、持續前進。

滑輪溜冰的3000公尺接力項目，鄭頎豫與三位隊友攜手摘金。他表示，這是團隊合作的成果，每次交棒都必須精準無誤，「我們彼此信任，也彼此成就。」

在網球項目奪金的陳冠守說，這是長時間努力與訓練的結果，感謝教練、家人和學校的支持，讓自己能在賽場上發揮最好的一面，期待明年能再接再厲，爭取更多榮耀。

在公路賽中奪銀的曾秉聰也分享，雖然與金牌擦肩，但站上頒獎台的那一刻充滿感激，感謝所有一路支持人。「這面銀牌，不只是成果，更是下一個目標的起點。」

長榮中學表示，在創校140周年之際，以行動寫下新頁。十項賽事遍地開花，「十全十美」不只是成績的描述，更是長榮人團結、堅持、追求卓越的具體展現。