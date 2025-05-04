戴錫欽成功高中畢業40年主持餐會為母校募得250萬元

台北市立成功高中5月3日舉行校慶活動，晚間舉行校友重聚餐會，校友踴躍捐輸，總共募得近250萬元，協助母校校務發展。台北市議會議長戴錫欽身兼成功高中校友會理事長，他身穿當年高中學生制服，在校慶活動致詞，揭開了一整天校慶活動的序幕。

成功高中創校百年以來，第一位女性校長劉晶晶，首次參與成功高中校慶活動，她表示，成功不只是學術成就的象徵，更是台灣教育精神的一部分。今日校慶是對這份精神的延續，也是對所有曾在這裡求學、成長、夢想的人，一次深深的致敬。在時代巨輪滾動之中，成功高中以百年學府的厚實底蘊，繼續培育無數心懷理想的年輕靈魂。這座校園，依然靜靜佇立在城市之心，見證著每一代成功人，在時光中踏實前行，在世界各地點亮屬於自己的光。

成功高中5月3日迎來建校103周年，舉辦一系列校慶活動，從上午典禮、校園體驗，到夜晚重聚晚會，凝聚不同世代校友情誼。這不僅是一場校慶，更是一場校友與青春的對話、與記憶重逢的儀式。

上午校慶典禮由校友會理事長戴錫欽身穿高中制服致詞，活動拉開序幕。今天也頒發成功高中傑出校友獎，創辦瑞泓工業的鄭文雄，曾任台灣省政府主席的張進福，中華電信前董事長呂學錦，勤業眾信聯合會計師事務所董事長邵志明，都獲得傑出校友榮譽。

周六晚間在花園大酒店舉行成功高中校友重聚餐會，32桌校友與賓客場面溫馨熱烈，今年恰巧是戴錫欽自成功高中畢業40周年，另外成功高中校友會名譽理事長陳盛沺則是即將滿畢業60年，校友重聚餐會也有校友參與演出，由成功校友合唱團與中山女中校友合唱團攜手獻唱。

為了協助母校興建成功樓，校友在餐會進行過程中熱情捐輸，募得近250萬元，鄭文雄與陳盛沺各捐100萬，前瑞銀集團台灣區負責人陳允懋捐贈20萬元，校友會理事陳舜鼎捐贈10萬元。