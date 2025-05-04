聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／屏東縣長榮百合國小 傘兵校長帶學生跳繩練膽識

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣長榮百合國小校長陳世聰是傘兵退伍，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步。圖／陣世聰提供
屏東縣長榮百合國小校長陳世聰是傘兵退伍，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步。圖／陣世聰提供

屏東縣長榮百合國小校長陳世聰自傘兵退伍後持續鍛練體能，年近60歲的他至今可跳繩二迴旋100下，體能勝過許多年輕人。為訓練學生，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步，傳承傘兵精神。

陳世聰1987年入伍時擔任空特部預官輔導長，由於傘兵重視體能，每天要交互蹲跳幾百下鍛練腳力，以免跳傘時骨折，另外每月還有一次體能戰技測驗，久之養成運動習慣，退休後仍持續維持，其中一項為跳繩。

後來他擔任校長，每周二晨間會帶著學生運動，一周為慢跑到永久屋基地，一周跳繩，跳繩部分都親自示範，無論一迴旋、二迴旋或花式跳繩，樣樣都難不倒。

他說，跳繩招式非常多樣，除一迴旋、二迴旋外，還有蹲跳、單腳跳、木馬跳、跑步跳、開合跳、前後跳、手交叉、腳交叉、地球自轉等，再搭配一跳、兩跳、後跳、左右、單邊等，變化極多。跳繩除能鍛練體能，還可訓練孩子膽識及靈敏度，因為跳繩須克服被繩子勾到或絆倒的恐懼，尤其二迴旋很容易勾到腳，因此跳繩前他都會說明兼示範，帶孩子一起做。

學生表示，跳繩不容易，除需要體力，也要專注，練習過程雖很辛苦，不過跳完後很有成就感。陳世聰說，他以身為傘兵為榮，「一日傘兵，終身傘兵」，也希望練習跳繩過程中讓學生潛移默化，學習傘兵精神。

運動

延伸閱讀

修杰楷年收曾僅6位數　楊銘威揭他酒後真面目

「空氣跳繩」減重又健身！沒有繩子照樣跳，宅在家也要好好運動

醫揭「影響孩子長高的隱藏因素」 連坐姿、鼻過敏都算！

11歲女童跳繩200下劇烈腹痛…轉婦科才知是「黃體破裂」 醫揭5大成因

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

校園新鮮事／屏東縣長榮百合國小 傘兵校長帶學生跳繩練膽識

屏東縣長榮百合國小校長陳世聰自傘兵退伍後持續鍛練體能，年近60歲的他至今可跳繩二迴旋100下，體能勝過許多年輕人。為訓練...

戴錫欽成功高中畢業40年主持餐會為母校募得250萬元

台北市立成功高中5月3日舉行校慶活動，晚間舉行校友重聚餐會，校友踴躍捐輸，總共募得近250萬元，協助母校校務發展。台北市...

生職涯探索向下扎根 彰化小校結合母親節率先辦理家長反應好

母親節前夕，各機關團體紛紛舉辦相關活動，彰化縣永靖鄉福德國小與眾不同，帶入學生生（職）涯試探前導計畫，邀請3名家長「達人...

台東特教班施暴案結果出爐 2虐童師遭解聘 罰款送辦

台東某國小學前特教班幼童疑遭教師不當對待，縣府教育處經1個月調查，昨公布結果，高姓教師罰60萬元，宋姓教師罰24萬元，解...

斥資逾5億！台中烏日、南區5校活動中心開工 最快年底蓋好

台中市政府自籌逾24億元推動「給孩子一個禮堂計畫」，其中斥資逾5億元興建烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。