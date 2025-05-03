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演黑金故事敬礦工英雄 瑞亭國小奪戲劇比賽特優

中央社／ 新北3日電

新北市瑞亭國小以台語口白，透過自製戲偶，演出退休校長詹念峰的在地故事，勇奪全國學生創意戲劇比賽特優。校方今天說，透過藝術表演重新認識家鄉，向無名英雄礦工致敬。

新北教育局表示，各校長期深耕表演藝術教育，日前在基隆市落幕的全國學生創意戲劇比賽，新北市24隊師生，以現代偶戲、傳統偶戲與舞台劇全面出擊，獲得12座特優、12座優等獎座。

瑞亭國小勇奪國小組現代偶戲類綜合偶戲組特優，校長柯俊生今天接受中央社記者電訪表示，在教務主任劉員池、指導老師周芝卉帶領下，參賽學生以環保回收材質自製戲偶，重現瑞芳區礦業文化故事，並向台灣礦業無名英雄致敬。

周芝卉以身為小學表演教師，實踐藝術教育理念為職志，她受訪表示，「三叔公瑞亭講古」是以瑞亭國小的大學長、也是退休校長詹念峰為故事原型。

周芝卉說，詹念峰化身為「三叔公」敘述他從小在基隆河學會游泳、看火車、撿黃臘石，父親為礦工，面臨地底下討生活的故事。繪本插畫家徐建國製作海報，戲劇內容呈現早期台灣學生，手持木劍、騎著掃帚木馬打仗的情景。

學生以書商包裝教科書的牛皮紙、及漱口水瓶製作執頭偶，周芝卉說，以黑衣、薄布幔象徵礦坑的脆弱與生命無常，透過紅燈光影象徵礦坑災變；學生以電鋼琴配樂童謠「白鷺鷥」；因應劇情需要，民謠「雨夜花」還分開心版、悲傷版。

到鄉教書才認真學母語的周芝卉說，她以最貼近土地的台語編寫劇情，讓孩子口白敘述故事，重新認識家鄉的根、追溯家鄉礦業歷史，並紀念在礦坑中犧牲的台灣無名英雄。

小演員張愷仁分享，劇本中，孩子想去幫忙撿煤，分攤家庭經濟的故事中，讓他印象深刻、感動。最終，劇中人物被阿嬤勸誡沒有撿煤，努力向學，如同原型人物詹念峰當上校長。

基隆

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