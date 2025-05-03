生職涯探索向下扎根 彰化小校結合母親節率先辦理家長反應好

母親節前夕，各機關團體紛紛舉辦相關活動，彰化縣永靖鄉福德國小與眾不同，帶入學生生（職）涯試探前導計畫，邀請3名家長「達人開箱」分享工作經驗，提前引導小朋友了解不同工作的甘苦，找到學習方向。

教育部國教署國小低年級學生家長生（職）涯試探前導計畫，福德國小協辦第一學習階段生涯發展教育宣導，經歷多次與彰化師大專家研發會議，共同設計為全國國小低年級階段量身打造的宣導簡報，今結合母親節活動，首次邀請家長深入了解。

福德國小發展特色課程，全校106名學生約1/3跨區就讀，學校請會駕駛輕航機的「跨界媽媽」賴榆如、「律師爸爸」家長劉智偉、「美髮達人」家長陳雅婷，各發表15分鐘職涯分享；賴榆如表示，時代快速變遷，孩子應及早認識自己的興趣，小學較沒課業壓力，她希望透過自己的經驗激發孩子探索，找到前進方向和動力。

校長卓鴻賓說，家庭教育與學校教育相輔相成，孩子生涯發展的啟蒙階段，學校提供多元的學習資源與活動，而家長的引導與支持至關重要，陪伴孩子在生涯規畫的初步探索過程中充分認識自我的特質、興趣與能力，同時了解外在環境的多元性與可能性，透過檢視自己與環境的互動關係，收集足夠的生涯相關資訊，孩子才能逐漸描繪出適合自己未來發展的生涯目標與藍圖。

福德國小展示適合低年級學生的生涯發展教育繪本和教育手冊，供親子翻閱參考。輔導室請來纏花專家羅彩雲和學校熱心志工，教親子手作康乃馨纏花，活動會場另設置親子打卡拍照區，多對親子拿著康乃馨纏花在拍照區合影，洋溢溫馨氣氛。