台東特教班施暴案結果出爐 2虐童師遭解聘 罰款送辦

台東某國小學前特教班幼童疑遭教師不當對待，縣府教育處經1個月調查，昨公布結果，高姓教師罰60萬元，宋姓教師罰24萬元，解聘並且終身不得擔任教保服務人員，也將移請檢方偵辦，陳姓校長罰6萬元並調離現職。

縣府表示，調查報告上月底審定，高、宋兩名教師解職罰款外，另兩名助理員，分別處3萬元至6萬元罰鍰，並公布姓名及校名。教育處已要求學校提出學前特教班輔導計畫，展開定期檢討列管，追蹤輔導至改善完成為止，另也規畫全縣學前正向管教研習。

台東某國小學前特教班學童今年1月傳遭教保老師施暴，涉嫌施暴的高姓及宋姓教師，不僅一對一施暴，甚至有一對八施暴情形，家長發現孩子瘀青等傷勢提出質疑，校方第一時間辯稱是櫃子掉落不小心碰撞，家長不信，堅持調監視畫面，才發現是老師施暴。有家長看完畫面淚流滿面，不敢相信孩子被老師欺負。

此案經議員及立委揭露，引起社會關注，台東縣議會上月18日成立專案小組，要求教育處調查，昨天公布相關行為人懲處結果，其中高姓教師情節最重大，解聘、開罰，終身不得再擔任教保相關服務人員。