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斥資逾5億！台中烏日、南區5校活動中心開工 最快年底蓋好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南區樹德國小等5校興建活動中心今同步動土。圖／台中市政府提供
台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南區樹德國小等5校興建活動中心今同步動土。圖／台中市政府提供

台中市政府自籌逾24億元推動「給孩子一個禮堂計畫」，其中斥資逾5億元興建烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南區樹德國小等5校活動中心今動土。台中市長盧秀燕說，工程在年底或明年一定會完工，讓學生不受天候影響可以好好學習、上課。

今天的開工動土典禮在烏日國中舉辦，包括盧秀燕、立委顏寬恒、市議員林霈涵、吳瓊華、林孟令、林昊佑、張家銨等人都到場為工程祈福動鏟。

盧秀燕說，台中市今有大喜事，5校禮堂同時開工。早期經費不夠，台中原市區學校都有校舍和禮堂，原縣區卻是有校舍、沒禮堂，她上任後發現教育資源不平衡。沒有禮堂，學校有些大型活動在颱風、下雨或天氣炎熱就無法進行，比如下個月迎來畢業季，校方就要向另借空間或是露天舉行。

盧秀燕指出，她上任後，決心把教育建設做起來，第1任興建21校禮堂，此任編列24億元興建25校活動中心。今天開工5校，有的年底會蓋好，有的明年會蓋好，希望給孩子圓夢，促學校教育資源平均，未來無論颳風、下雨或日曬都可以學習、才藝發表或畢業典禮，感謝在地和議員大力支持。

今天動土的光德國中活動中心主體工程經費9440萬元，預計明年3月完工；烏日國中7080萬元，預計明年6月完工；旭光國小8260萬元，預計明年3月完工；九德國小9440萬元，預計今年11月完工；樹德國小9440萬元，預計明年7月完工，此外，完工後每校各補助1200萬元設備經費。

教育局長蔣偉民指出，活動中心不只是提供學校舒適的室內集會空間，更可以納入各校發展特色，提供藝文社團、體育團隊訓練等；中市推動「給孩子1個禮堂計畫」，25校工程都已發包，其中，大里、沙鹿、后里、北屯、大雅、大肚、霧峰及太平都動土，最後一場豐原區及東勢區聯合動土典禮預計5月中旬舉辦。

台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南區樹德國小等5校興建活動中心今同步動土。圖／台中市政府提供
台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小及南區樹德國小等5校興建活動中心今同步動土。圖／台中市政府提供

德國 盧秀燕

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