從馬祖出發 馬高2學生入選百億圓夢計畫走向世界

國立馬祖高中有2位學生獲教育部「青年百億圓夢計畫」錄取，將於暑假分別前往日本與冰島展開海外學習之旅，成為離島青年勇敢追夢的最佳寫照，校長謝崇耀表示，儘管該校地處偏遠，馬祖高級中學雖位於離島，但校內學子依然胸懷壯志，勇敢追尋夢想，兩人展現出無限潛能，藉由國家資源拓展國際視野，也將自身文化帶向世界。

高二學生陳玟伶平時熱愛動漫文化，此次獲選以「朝聖！轉生御宅世界」為主題赴日，計畫深入了解日本次文化產業，實地走訪動漫、遊戲與輕小說相關場域。她表示，馬祖的文化背景與日本截然不同，期望能透過這次經驗，進一步理解流行文化如何影響年輕世代，也對自己成長過程產生新的思考。

另一位獲選的是高一學生陳于婕，她則以「火與冰之地——探索島嶼能源」為題，前往冰島探討地熱與再生能源的應用與發展。她坦言，馬祖同樣是島嶼地形，能源議題對地方發展尤為關鍵，因此她計畫出發前先記錄馬祖的能源與文化特色，作為與冰島比較的基礎，期望透過這趟旅程累積經驗，未來能貢獻在地發展。

兩人皆表示，能代表馬祖參與此計畫是一項榮耀，也希望返國後將學習成果回饋家鄉，鼓勵更多離島青年勇敢追夢。