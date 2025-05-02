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近年最大落差！苗栗一口氣少了538名國中應屆畢業生

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦上午帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐今年國中會考縣內學子展現佳績。但今年全縣應屆畢業生僅3887人，比去年銳減538人，苗栗已連續多年出現會考學生數遞減情況，少子化是一大因素，也有首長認為，3年後竹苗區將改採5級分制讓不少家長憂心，將孩子轉籍或到其他考區應試。

苗栗縣近年來國中應屆畢業生呈現逐年遞減的現象，2021年約有4700名應屆畢業生在竹苗區應考，比前一年少了近500人，2022年考生為4755人、2023年4576人、2024年4425人，今年一口氣少了538人，僅有3887人，落差最大。

教育處長葉芯慧表示，應屆畢業生逐年減少，包括少子化、學生人口外流、通勤到外縣市 國中就讀都是其中因素，但今年頭份、竹南的應屆畢業生人口都增加，加上龍年上國中的人數，縣內目前國中端的人數還是出現增長。

獅潭鄉長劉淑能表示，獅潭人口已不足4000人，全縣最少，且僅有一所國中，117學年國中會考要改制，對偏鄉弱勢學生較不利，有些家長會將孩子送到公館國中或外縣市設籍就讀，希望在多元競爭的教育環境下加強競爭力，對鄉內設籍人口數可說「雪上加霜」。

苗栗縣長鍾東錦近來致力爭取科學園區實中到竹南設校，盼解決兩地學生每年都出現超額無法在地入學的困擾。

今天鍾東錦並帶領國中校長及各學生代表在後龍鎮高鐵特區英才書院辦國中教育會考祈福，依古禮向文昌帝君虔誠祈願，盼全縣考生於在5月17、18日的國中會考充分發揮並考取理想高中。

會場準備了象徵智慧與好運的供品，包括蔥（象徵聰明）、蒜（精算的蒜）、芹菜（勤勞）、菜頭（好彩頭）及代表包中高中的包子、粽子，還贈送文昌智慧筆、鑰匙圈，祈求縣內參加會考學生，個個耳聰目明、學藝兼備、精打細算、勤學無難事，庇佑考生金榜題名。

苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，並致贈智慧筆祝福考生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，並致贈智慧筆祝福考生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領國中校長、應屆畢業生代表到後龍英才書院向文昌帝君祈福，盼保祐縣內學子今年國中會考展現佳績。圖／苗栗縣政府提供

國中教育會考 鍾東錦

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