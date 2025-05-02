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僑泰高中校慶盧秀燕、李多慧雙女神降臨！擠爆會場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中今校慶，台中長盧秀燕、啦啦隊女神李多慧等人一同揭開禮物盒。記者趙容萱／攝影
僑泰高中今校慶，台中長盧秀燕、啦啦隊女神李多慧等人一同揭開禮物盒。記者趙容萱／攝影

台中市私立僑泰高中今55周年校慶，邀請台中長盧秀燕、啦啦隊女神李多慧等人一同揭開禮物盒，象徵為校慶活動揭幕。全校師生對於盧秀燕、李多慧「同框」更是瘋狂追「女神」、夾道爭相拍照、合影，擠爆會場。

僑泰高中除了今天55周年校慶，有盧秀燕、李多慧出席，5月9日下午1時至2時30分將在校內舉辦送舊校園演唱會，主持人為琳妲（林羿禎），還有啦啦隊女神李雅英、歌手陳零九、邱鋒澤、陳華等人共襄盛舉。

僑泰高中今天的校慶、傑出校友表揚及園遊會活動熱鬧登場，盧秀燕說，僑泰高中辦學績優，是一所非常好的學校，「祝福僑泰高中生日快樂、校運昌隆，全校師生身體健康、心想事成！」

僑泰高中校長温順德說，這幾年僑泰辦學成果非常亮眼，去年國中會考柯亭語、張之盈雙獲111滿點，今年高中部盧昱君於學測以90級分摘下全國榜首，而雙語國際班首屆學生，已有6名學生申請上國際名校，其中2人上全球百大名校，是55周年校慶最佳賀禮。

温順德指出，在少子化浪潮中，學生數仍連三年逆勢成長，全校總人數共6300餘人，不但是全國第三大校，本國籍學生人數更是全國第一。他感謝先賢為學校打下的良好基礎，加上全體教職員的努力，才能讓僑泰脫胎換骨，成為全國知名學府。

此次選出費廣明、蔣國欽、賴富源、巫嘉智、羅友志、莊忠益、林建宏、江天農、陳浩維、賴名浩等10名傑出校友，由盧秀燕頒獎，肯定他們的傑出表現。

會後，李多慧和學生一起大跳Kpop、玩猜拳遊戲，她聽聞校長温順德曾模仿三振舞還有超高點閱率，更現場親自傳授校長「正版」的三振舞。隨後，李多慧與僑泰50周年傑出校友、知名YouTuber「超認真少年」許廷瑞同台互動。

李多慧說，她很羨慕台灣多數學校都是男女合校，也勉勵學生，失敗為成功之母，千萬不要怕失敗，要多相信自己。如果能夠當老師，她最想教韓文，並以韓文向僑泰所有師生說「生日快樂！」現場一片歡呼。

僑泰高中今校慶，台中長盧秀燕、啦啦隊女神李多慧等人一同揭開禮物盒。記者趙容萱／攝影
僑泰高中今校慶，台中長盧秀燕、啦啦隊女神李多慧等人一同揭開禮物盒。記者趙容萱／攝影
啦啦隊女神李多慧今參加僑泰高中校慶，受到全校師生熱情歡迎，爭相拍照、合影，擠爆會場。記者趙容萱／攝影
啦啦隊女神李多慧今參加僑泰高中校慶，受到全校師生熱情歡迎，爭相拍照、合影，擠爆會場。記者趙容萱／攝影
啦啦隊女神李多慧。記者林伯東／攝影
啦啦隊女神李多慧。記者林伯東／攝影
台中長盧秀燕今參加僑泰高中校慶，受到全校師生熱情歡迎，爭相拍照、合影，擠爆會場。記者趙容萱／攝影
台中長盧秀燕今參加僑泰高中校慶，受到全校師生熱情歡迎，爭相拍照、合影，擠爆會場。記者趙容萱／攝影

女神 生日 盧秀燕

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