台東教師施暴幼童校長遭拔官 涉案師解聘終生不得任用

台東某國小學前特幼班「幼童疑似遭教師不當對待案件」經1個月調查後，縣府教育處今天公布調查結果，相關教職人員被處終身及3年內不得擔任教保相關服務人員處分，以及3萬至60萬元罰鍰。

縣府指出，針對案件相關人員違失行為，案件調查結果報告已於4月11日完成，4月30日召開認定審議會議，日前並依規定嚴予懲處，絕不寬貸。

台東某國小學前特幼班學童於今年1月傳出遭教保老師施暴，議員在3月臨時會中提出檢討，立法委員伍麗華於4月2日於台北立院舉行記者會，引起社關注，議會也在4月18日成立專案小組，教育處展開調查。

今天公布相關行為人懲處結果，針對高姓教師因情節重大，處以60萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，同時決議解聘，終身不得擔任教保相關服務人員。另提供調查資料給檢察機關偵辦。