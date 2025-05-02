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青年百億海外圓夢基金計畫 中山工商2學生成功追夢

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
餐飲科二甲班劉姵圻在專業職能培訓類別獲選，獲補助近40萬元。記者王昭月／攝影
餐飲科二甲班劉姵圻在專業職能培訓類別獲選，獲補助近40萬元。記者王昭月／攝影

中山工商7名學生申請「青年百億海外圓夢基金計畫」，全部晉級面試，最終學生李啓源和劉姵圻入選，8月後將勇闖美國加州洛杉磯和義大利佛羅倫斯圓夢。

校長李昱平表示，賴清德總統競選時提出「青年百億海外圓夢基金計畫」政見，盼全球化年代，國內青年有機會到海外拓展視野，這項計畫今年初啟動，中山工商鼓勵學生挑戰，7名學生在第一梯次提出申請，在4480件申請案中脫穎而出，進入面試，2人出線。

設計群主任廖財義說，媒體二甲班學生李啓源，在海外翱翔組（15到17歲）、科技網絡及數位服務類別中脫穎而出，獲得53萬多元補助金，將前往美國加州洛杉磯的The Agency Studios、Base Media見習14天，The Agency Studios專精於虛擬製作與AI技術；Base Media榮獲多項艾美獎、英國電影學院獎(BAFTA)及視覺特效協會獎(VES)，動畫作品經驗豐富。

李啓源說，當初看到許多同學打退堂鼓，自己有點猶豫，尤其3天內要完成一份完整計畫書，難度加倍，所幸在師長鼓勵指導下不辱使命。他坦言，自己對繪圖不感興趣，聽家人建議讀多媒體設計科，後來在攝影課程找到目標，參與微電影製作，課餘接觸轉播，未來計畫在大學期間經營自媒體孵夢。

另餐飲科二甲班劉姵圻在專業職能培訓類別獲選，獲補助近40萬元，9月將赴義大利佛羅倫斯藝術大學、佛羅倫斯大學、佛羅倫斯當地餐廳見習23天。餐飲科陳敬淑主任表示，劉姵圻雀屏中選，師生都她高興。

劉姵圻家人從小就鼓勵她出國看世界，這次終能圓夢。熱愛烘焙的她已取得烘焙及中餐烹飪等兩張丙級證照，目前是烘焙選手，她滿心期待前往義大利見習，深入學習烘焙技術與文化，拓展視野並精進自己的實作能力。

中山工商學生李啓源（右）與劉姵圻（左），在「青年百億海外圓夢基金計畫」脫穎而出，將出國圓夢。記者王昭月／攝影
中山工商學生李啓源（右）與劉姵圻（左），在「青年百億海外圓夢基金計畫」脫穎而出，將出國圓夢。記者王昭月／攝影
媒體二甲班學生李啓源，在海外翱翔組（15到17歲）、科技網絡及數位服務類別中脫穎而出，獲得53萬多元補助金。記者王昭月／攝影
媒體二甲班學生李啓源，在海外翱翔組（15到17歲）、科技網絡及數位服務類別中脫穎而出，獲得53萬多元補助金。記者王昭月／攝影

佛羅倫斯 烘焙 義大利

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