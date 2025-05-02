新店多跨區北市就讀 議員籲提高在地就學

新北新店十四張B單元區段徵收案正如火如荼進行，砸116億用在徵收及整地工程，預計2028年完工。有議員指，新店距台北近，在地就學率僅84至86%，建議將百年歷史的五峰國中遷校至B單元內文中小用地，提高在地就學率。副市長劉和然承諾，將評估並在年底提供報告。

市議員陳儀君指出，新店十四張B單元內政部去年通過實施，其中一塊文中小用地，教育局應說明是傾向新設校還是將五峰國中遷校？

教育局長張明文表示，新店國中小學區分布，以及教育資源供給量充足，且距離用地取得還有一段時間。

陳儀君主張，鄰近央北重劃區的大豐國小建校126年，校舍老舊，可與五峰國中遷校至B單元內的文中小用地，成為有國小、國中的完全中學。

十四張陳氏家族的後人陳北辰反對五峰國中遷校，憂心市府無明確規畫，且沒說明舊校地要做何用途；五峰國中旁是剛完工的自辦市地重劃區，建案林立，討論遷校引發賣地圖利聯想。

陳北辰認為，少子化年代，新店開明高職已廢校，沒有國小生，哪來國中生？

有新店家長認為，教育局以現有國中招不滿為由，不願新設校，卻沒探討為何新店人不讀五峰或文山國中，新店家長不是送文山私中，就是到大安、中正區就讀，新設校對招生、在地就學有幫助。

五峰國中校長呂治中說，生源來自新店區公所一帶，捷運很方便，有些家長會選擇就讀北市。呂認為，新設校對家長吸引力高，一旦周遭環境、基礎建設成熟，就讀人數一定不少。