南投師涉霸凌扯出案外案 同校師爆體罰：學生雙臂捏到瘀青

南投一所國小代課音樂老師今遭控，私自在校收費補習，不參加就霸凌學生，也意外扯出另一起不當體罰；另名家長控訴同校郭姓老師霸凌，他孩子的雙臂被捏到瘀青，已驗傷並通報。教育處表示，2案均已受理調查，若查證屬實就依規懲處。

今有家長投訴，該校黃姓、顏姓代課音樂老師是母子檔，其中顏男無教師證卻擔任主任，2人更私自利用學校空間，開課收錢幫學生補習音樂，若不參與就在上課期間無故威脅、辱罵，甚至動手、把學生當奴隸使喚，造成多名學生身心受創。

由於，該家長投訴時提及，同校郭姓老師教學認真卻遭舉報懲處，引來另名家長出面說明，意外扯出另一起不當體罰。另名家長說明，郭師對她的孩子霸凌，用雙手捏轉拉扯孩子手臂，造成雙臂多處瘀青，才通報校方也有驗傷，非無端舉報。

她進一步指出，本來只是希望校方及主管機關妥善處理孩子遭施暴一事，不想讓事情鬧大，但因已被公開，甚至造成誤解，她有責任為孩子出聲，也有義務讓事情真相被看見，也希望學校能正視霸凌與不當體罰的問題，別讓更多孩子受傷。