鳳山區小學連鎖磚破損地面凹凸不平 民代爭取經費改善

立法委員陳菁徽與高雄市議員李雅靜邀請教育部國民及學前教育署長彭富源勘查鳳山區中山國小、文德國小及南成國小，校方針對充實活動中心設備、運動場地面凹凸不平及連鎖磚破損嚴重等問題爭取經費，初步獲得900萬元加碼補助，可望逐步完善校園設施。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天會同高市教育局長吳立森考察鳳山3校，首站前往文德國小「多功能活動中心暨共讀站」。議員李雅靜說，歷經10年終於成功爭取6千萬元預算興建活動中心，但希望能更充實內部硬體設備。

中山國小校方指出，校內運動場年久失修，地面凹凸不平且排水不良，影響學生體育課程品質，增加安全風險。立委陳菁徽認為，運動場的安全與品質不能妥協，盼盡速啟動整建規畫並協助爭取經費，改善學童學習與運動環境。

此外，南成國小校方反映，運動場周邊連鎖磚破損嚴重，常導致學生絆倒受傷，盼國教署能針對學校所提的整修計畫提供技術指導與資源，協助早日完成改善工程。