快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山區小學連鎖磚破損地面凹凸不平 民代爭取經費改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員李雅靜為文德國小「多功能活動中心暨共讀站」爭取經費。圖／李雅靜服務提供
高市議員李雅靜為文德國小「多功能活動中心暨共讀站」爭取經費。圖／李雅靜服務提供

立法委員陳菁徽與高雄市議員李雅靜邀請教育部國民及學前教育署長彭富源勘查鳳山區中山國小、文德國小及南成國小，校方針對充實活動中心設備、運動場地面凹凸不平及連鎖磚破損嚴重等問題爭取經費，初步獲得900萬元加碼補助，可望逐步完善校園設施。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天會同高市教育局長吳立森考察鳳山3校，首站前往文德國小「多功能活動中心暨共讀站」。議員李雅靜說，歷經10年終於成功爭取6千萬元預算興建活動中心，但希望能更充實內部硬體設備。

中山國小校方指出，校內運動場年久失修，地面凹凸不平且排水不良，影響學生體育課程品質，增加安全風險。立委陳菁徽認為，運動場的安全與品質不能妥協，盼盡速啟動整建規畫並協助爭取經費，改善學童學習與運動環境。

此外，南成國小校方反映，運動場周邊連鎖磚破損嚴重，常導致學生絆倒受傷，盼國教署能針對學校所提的整修計畫提供技術指導與資源，協助早日完成改善工程。

在陳菁徽與李雅靜爭取下，彭富源宣布文德國小「多功能活動中心暨共讀站」加碼補助近900萬元，可用於設備添購與空間優化，讓多功能場館完工後更實用。

南成國小運動場周邊連鎖磚破損嚴重，導致學生絆倒受傷，校方爭取經費改善。圖／李雅靜服務提供
南成國小運動場周邊連鎖磚破損嚴重，導致學生絆倒受傷，校方爭取經費改善。圖／李雅靜服務提供
立委（右二）陳菁徽與高市議員李雅靜（右三）邀請教育部國民及學前教育署長彭富源（左二）前往南成國小，勘查運動場連鎖磚破損情況。圖／李雅靜服務提供
立委（右二）陳菁徽與高市議員李雅靜（右三）邀請教育部國民及學前教育署長彭富源（左二）前往南成國小，勘查運動場連鎖磚破損情況。圖／李雅靜服務提供
中山國小運動場凹凸不平且排水不良，影響學生體育課程品質。圖／李雅靜服務提供
中山國小運動場凹凸不平且排水不良，影響學生體育課程品質。圖／李雅靜服務提供

李雅靜 運動 陳菁徽

延伸閱讀

護理師竟得捕鼠 卓榮泰：責成衛福部盤點非本職工作

康橋7生輕重傷…毒駕事件頻傳 陳菁徽批劉世芳：心思還在大罷免？

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

投書向美喊話 陳菁徽：不能強調台灣戰略地位又徵關稅

相關新聞

南投師涉霸凌扯出案外案 同校師爆體罰：學生雙臂捏到瘀青

南投一所國小代課音樂老師今遭控，私自在校收費補習，不參加就霸凌學生，也意外扯出另一起不當體罰；另名家長控訴同校郭姓老師霸...

「扭斷你脖子」台中某國小學生涉霸凌 調查認定不成立家長不服

台中某國小家長指控，校內1名學生對自己的孩子與多名學生霸凌，包含言語威脅「扭斷你脖子」等語，然而校方的調查委員會認定是「...

【重磅快評】逼學童背白色恐怖酷刑 仇恨教育向下扎根？

高雄市議員許采蓁昨天揭露，高雄某國小5年級學童竟被要求熟背白色恐怖受害者遭受酷刑的血腥細節，家長痛批散播仇恨教育，高雄市...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

鳳山區小學連鎖磚破損地面凹凸不平 民代爭取經費改善

立法委員陳菁徽與高雄市議員李雅靜邀請教育部國民及學前教育署長彭富源勘查鳳山區中山國小、文德國小及南成國小，校方針對充實活...

南投教育回到過去？代課師遭控校內開課補習 不參加就霸凌

南投一所國小遭家長投訴，代課音樂老師私自在校開課補習，不參加就霸凌學生，還以偏鄉音樂教育對外勸募，向校長反映卻遭漠視；有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。