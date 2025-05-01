【重磅快評】逼學童背白色恐怖酷刑 仇恨教育向下扎根？

高雄市議員許采蓁昨天揭露，高雄某國小5年級學童竟被要求熟背白色恐怖受害者遭受酷刑的血腥細節，家長痛批散播仇恨教育，高雄市教育局強調是個別教師行為。賴清德總統要洗滌人心，教育部長鄭英耀也要編寫教材進行洗腦教育，這位教師的教學只是長期洗腦教育的一個環節，但為何如此血腥和仇恨？

高雄某國小5年級社會科的補充教材，要求學生熟背228、美麗島等政治事件受害者每人遭受的不同酷刑細節，老師還預告要考試，但最終因故未考。

細看學童必須熟背的酷刑，至少包括疲勞審訊、拳打腳踢、香菸燒臉燻眼、鼻孔灌辣椒水、嘴塞桌球、猛擊腹部、拉頭撞牆、皮鞭抽打、剝奪睡眠、罰跪、拔鬍、打耳光、強迫俯臥撐、打自來水針，還有打到腎臟脊椎受傷、左耳變聾、下體受傷、踢到胃出血，甚至原子筆自殺未遂等。

這些酷刑細節，連成人都不忍卒睹，老師卻要11歲學童熟背228事件有名受難者的受罪細節！從小灌輸仇恨與恐懼、教導酷刑與自殺，不怕學生學習模仿嗎？這是什麼教育！

家長認為，這些補充教材無助於理解歷史脈絡，反而助長恐懼與仇恨。對此感到震驚的家長，除質疑國小生是否需要接受此等仇恨教育，擔心小孩學習模仿外，也疑惑這是學校策略，還是老師個人行為？

高雄市教育局除強調是個別教師行為、非學校立場外，也解釋社會科課綱在於讓學生認識不同時空背景下台灣人民爭取權利的歷程，教材編纂跟教學須符合行政中立，且考量學生年齡與心智成熟度，尊重學生整體感受，教育局將立案調查。

高雄市教育局還翻出《教育基本法》第6條，強調學校不得從事特定政治團體宣傳活動，也不得強迫教職員與學生參與政治活動，將與學校及教師溝通。

《教育基本法》第6條規定的教育中立原則，最近很熱門！教育部長鄭英耀最愛把教育中立掛在嘴邊，但又同時打著校園言論自由和公民活動旗號，縱容青鳥在大學校園擺攤連署大罷免。而且，中華民國憲法尚未修改，高呼「一邊一國」的鄭英耀，已經急著要編寫國家認同等教材，進行政治洗腦教育了。

再看校園，近半年來，從國中、高中到大學，都有教師在課堂上進行政治洗腦或仇恨動員；現在更向下扎根，連小學都不放過。

相對的，北一女老師區桂芝在校外接受大陸央視採訪，校方就被陸委會和教育部要求調查是否適任；連她轉發兩岸合辦徵文比賽訊息，也被陸委會認定涉及違法，要求教育部調查。

就像英國作家喬治歐威爾的小說《動物農莊》裡提到，「所有動物一律平等，但一些動物比其他動物更加平等」。看到沒？如今政治意識形態入侵台灣各級校園，所有教師一律教育中立，但一些教師比其他教師更加教育中立！