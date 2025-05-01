「扭斷你脖子」台中某國小學生涉霸凌 調查認定不成立家長不服

台中某國小家長指控，校內1名學生對自己的孩子與多名學生霸凌，包含言語威脅「扭斷你脖子」等語，然而校方的調查委員會認定是「偶然事件、沒有傷害意圖」，判定不成立霸凌。教育局表示，已收到家長不服調查結果的陳情，近日會由府方研判是否重啟調查。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢。民進黨議員李天生表示，接獲民眾陳情，去年12月某國小學生家長投訴校內1名學生霸凌，今年4月校方的調查委員會提出報告，認定霸凌不成立。陳情民眾不滿調查結果，提出申訴，市府應更加注重。

調查報告指出，該生對受害學生說出「你要吃滅火器，還是裡面的粉」、「給你3個選項：扭斷你的脖子、把你的頭跟身體分離、砍你的頭」等語，經調查屬實，不過雙方並無主觀傷害意圖，也屬於偶發事件，認定霸凌不成立；該生需積極學習人際溝通、適當表達發洩情緒方式，校方也應積極安排雙方修復關係。

陳情民眾表示，該生有情緒障礙，屬於特殊教育學生。被霸凌的不只自家孩子，事實上該生4年前就曾拿玩具槍、刀到校，也會對其他學生敲頭、挖眼睛、勒脖、踢擊等等，甚至部分教師都是受害者；目前至少有5名受害學生的家長相互聯絡，也有教師加入，盼相關單位積極解決問題。

陳情民眾說，只要調查報告仍不公正，會持續向上陳情。去年底提出霸凌申訴後，校方增派特教助理員全天陪伴該生，但霸凌行為持續發生，直到上月仍有狀況傳出，日前該生又對自己的孩子「嗆聲」，可見無悔過之心；該生的情緒障礙不是其他師生家長無限包容的理由，霸凌者必須受到應有的懲罰。

教育局表示，4月21日調查報告出爐，校方25日通知雙方，陳情人28日提出申訴，教育局已收到陳情書，將盡速召開審議委員會，包含家長、律師與教育行政代表，研判是否須重啟調查；事件發生後，教育局核定該生每周40小時學生助理服務，也定期開諮商會議。