南投教育回到過去？代課師遭控校內開課補習 不參加就霸凌

南投一所國小遭家長投訴，代課音樂老師私自在校開課補習，不參加就霸凌學生，還以偏鄉音樂教育對外勸募，向校長反映卻遭漠視；有孩子為此欲轉學，還被遭誣陷偷竊，已使多名學生身心受創。教育處表示，已獲舉報，將依法規釐清調查。

投訴家長指出，該校黃姓、顏姓代課音樂老師是母子檔，其中顏男無教師證卻擔任主任，2人更私自利用學校空間，開課收錢補習幫學生補習音樂，若不參加就在上課期間無故威脅、辱罵，甚至動手打學生、把學生當奴隸使喚。

而她近期才知道孩子也遭老師霸凌，也有學生為此欲轉學，黃老師、顏主任竟誣陷該生偷譜、偷小提琴等，並從其他家長口中得知，有家長已多次向校方反映，但校長推託不處理；反觀，該校認真教學逾廿年的老師，同樣遭投訴卻遭受懲處。

該家長也指控，代課音樂老師還會透過「偏鄉音樂教育」利用小孩參加音樂會等對外進行募捐，痛批他們在校胡作非為，已造成她孩子與多位學生受到極大身心傷害，並退出黃老師在校期間設立的弦樂團，她已向教育處舉報，盼各界重視。

針對指控，校長僅表示，將依法規召開教師會議成立調查小組。教育處也證實已接獲舉報並說明，該舉報與另名老師受懲處並無關連，前者調查時校長須迴避，將依法外聘委員查明指控，縣府也將啟動行政調查；後者為調查中的體罰事件。