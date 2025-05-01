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桃園市8月新學年數萬國中男生也可以打公費HPV疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員林政賢上午質詢時，衛生局長首次對外說明新學年國中男生也可以打公費HPV疫苗。圖／桃園市議會即時質詢畫面
議員林政賢上午質詢時，衛生局長首次對外說明新學年國中男生也可以打公費HPV疫苗。圖／桃園市議會即時質詢畫面

桃園衛生局長賈蔚今天上午答覆議員林政賢質詢時，表示今年新的學年開始（8月），桃園市的國中男學生也能接種公費（免費）乳突病毒（HPV疫苗

桃園市議會今天安排市府衛生局工作報告及議員質詢，林政賢指出市府為國中女生打HPV公費疫苗已有多年，立意和成效很好，但是HPV感染衍生的癌症不分性別，台北市政府去年9月1日起，國中男生也可以和女生一樣免費接種疫苗。

林政賢質詢衛生局是否有計畫為國中男生接種HPV疫苗？賈蔚表示今年7月開始會為國中生接種，這也是市府第一次對外表示HPV疫苗新措施。教育局表示，會配合衛生局安排新學年（8月1日起）接種，桃園市國中一個年級有兩萬多名學生，男生略多於女生。

林政賢表示，依據媒體報導相關醫學研究顯示，HPV不分性別，男女生感染機率高達80%，女性持續感染HPV會有罹患子宮頸癌、陰道癌的虞慮 ，男性也可能衍生頭頸癌、肛門癌等癌症，市府有必要讓國中男子也打疫苗。

HPV 國中生 桃園 疫苗 衛生局

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