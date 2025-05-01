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也太香！僑泰高中校慶2日邀李多慧9日李雅英 師生樂翻

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
啦啦隊女神李多慧。記者林伯東／攝影
啦啦隊女神李多慧。記者林伯東／攝影

台中僑泰高中迎接55周年校慶，邀請到啦啦隊女神李多慧明天將以國際交流宣傳大使身分出席55周年校慶，富邦韓籍成員李雅英也將在9日校內舉辦的送舊校園演唱會登場，活動僅開放6600名在校師生參加，很多學生忍不住喊「超香的啦！」

僑泰高中宣布，明天上午舉辦55周年校慶，李多慧會前來當國際交流宣傳大使，台中市長盧秀燕也親自出席，5月9日下午1時至2時30分，校內舉辦送舊校園演唱會，主持人為琳妲（林羿禎），還有啦啦隊女神李雅英、歌手陳零九、邱鋒澤、陳華等人共襄盛舉。

僑泰高中在臉書公布，55周年校慶邀請到啦啦隊女神李多慧、富邦韓籍成員李雅英，小編還特別提到，當天不對外開放，想探視師長歡迎選擇其他日子跟老師約呦，當天老師要照顧在校學弟妹，超級忙碌了。

網友紛紛表示「僑泰再創顛峰！卡司都是現在當紅的」、「讀完了可以再讀嗎？」、「知道學校的實力了喔」、「吼~學校到底有多會？」、「這樣的陣容，只有僑泰做得到！超期待的」。

富邦韓籍啦啦隊成員李雅英人氣高。記者林伯東／攝影
富邦韓籍啦啦隊成員李雅英人氣高。記者林伯東／攝影
台中僑泰高中55周年校慶，邀請到李多慧、李雅英出席演唱會，全校師生樂翻了。圖／翻攝自僑泰高中臉書
台中僑泰高中55周年校慶，邀請到李多慧、李雅英出席演唱會，全校師生樂翻了。圖／翻攝自僑泰高中臉書

女神 李多慧 李雅英 校園 演唱會

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