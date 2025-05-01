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Z世代眼下的社會現象與人性 家齊高中創作舞展「無垠」長路舞相隨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中舞蹈班年度創作舞展3日登場，主題「無垠」，象徵學生對自我未來的期許。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中舞蹈班年度創作舞展3日登場，主題「無垠」，象徵學生對自我未來的期許。圖／家齊高中提供

台南市家齊高中舞蹈班2025年度學生實習創作舞展，即將在 5月3日於台南文化中心原生劇場登場，今年主題「無垠」，象徵著學生對自我未來的期許，看似階段性的句點，卻是重新啟航的起點。免費索票自由入座，敬請把握。

校方表示，此次創作舞展由舞蹈班與高三藝術創作學生，共同演出戲劇與舞蹈跨域結合故事「你很特別」揭開序曲，盼藉劇中故事提醒所有人別為了符應他人的期待，遺忘了自己身處角色的價值與所擁有的純真、自在、快樂。接續由舞蹈班學生盡情揮灑創意的10首創作作品輪番登場。學生以Z世代視角來觀察所處環境，盼透過舞蹈來思考想像來對應社會種種現象與人性等議題，展現豐富多元迥異作品。

現代舞作品方面有以冷冽且富哲思的對話，探究科技與人性間模糊界線，試圖找尋兩者間的平衡，以及以「狼」為象徵，直視人性的陰暗轉化釋放原始野性的覺醒。在中國舞作品則有融入歷史與文化意象，展開與古人對酌高歌詩意旅程，於微醺中品味人生百態與渴望自在灑脫；也有作品探究生死交界中生者與逝者的執念遺憾交雜的悲歌，作品豐富多元、令人期待。

學生實習創作舞展主題「無垠」，象徵學生對自我未來的期許，看似階段性的句點，卻是重新啟航的起點，深知學習道路與夢想無極限，盼能帶著高中生涯的學習累積激發無窮「無垠」潛能，勇敢無所畏懼地奔向廣大「無垠」未知世界，實現「無垠」夢想。5月3日周六下午2點與晚上7點於台南文化中心原生劇場演出，免費索票自由入座，入場票券於各演出場次前40分鐘於票口開放取票，座位有限，敬請把握，索票請洽06-2130745家齊舞蹈班。

台南市家齊高中舞蹈班年度創作舞展3日登場，主題「無垠」，象徵學生對自我未來的期許。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中舞蹈班年度創作舞展3日登場，主題「無垠」，象徵學生對自我未來的期許。圖／家齊高中提供

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