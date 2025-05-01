聽新聞
0:00 / 0:00
要求學童背誦白色恐怖酷刑 高市國小師教學惹議
國民黨高雄市議員許采蓁接獲家長陳情，某國小5年級社會課老師補充教材，充斥白色恐怖受難者及戒嚴時期黨外異議人士遭遇的酷刑，內容暴力、血腥，除要求學生背誦，還要隨堂考，恐對學生心理造成衝擊。
許采蓁昨質詢時還批政治意識形態入侵校園嚴重；教育局表示，將調查老師是否違反教學中立。
教育局長吳立森說，教材編纂須基於史實且符合行政中立，考量學生適齡、心智成熟程度為基準撰寫，讓學生充分理解歷史時空環境下，台灣爭取民主與政治改革過程，針對此案將會立即展開行政調查。
許采蓁質詢指出，家長陳情孩子的社會課補充教材「連連看」，列出白色恐怖、美麗島事件相關人士林義雄、陳文成、鄭南榕、施明德等人，內容還闡述江南遭暗殺及林宅血案等；另一份教材則提及多名黨外人士遭遇酷刑，「香菸燻眼」、「被電棍毒打」、「鼻孔灌辣椒水」等，內容暴力血腥，學生被要求背誦受害者遭遇，還要考試，「不用這種內容就不能教白色恐怖？還是老師意識形態太強？」
相關新聞被轉傳社群平台，引發網友熱議，「這個太誇張了吧，需要背這種東西嗎」、「超扯、小五欸」。
許采蓁說，白色恐怖不是不能討論，但散播恐懼的教學方式不妥，背誦刑求細節也無法真正了解歷史脈絡和時空背景，反而增加仇恨及暴力，恐已違反聯合國兒童權利公約、國民教育法、教育基本法等。她要求教育局查處，並要求各級學校教學維持中立，公民教育課程內容也應強調思辨，及廣納所有觀點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言