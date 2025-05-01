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要求學童背誦白色恐怖酷刑 高市國小師教學惹議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄某國小五年級社會課老師遭爆疑似使用不適當教材，還要求學生背誦白色恐怖受害者受刑內容。記者郭韋綺／翻攝
高雄某國小五年級社會課老師遭爆疑似使用不適當教材，還要求學生背誦白色恐怖受害者受刑內容。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市議員許采蓁接獲家長陳情，某國小5年級社會課老師補充教材，充斥白色恐怖受難者及戒嚴時期黨外異議人士遭遇的酷刑，內容暴力、血腥，除要求學生背誦，還要隨堂考，恐對學生心理造成衝擊。

許采蓁昨質詢時還批政治意識形態入侵校園嚴重；教育局表示，將調查老師是否違反教學中立。

教育局長吳立森說，教材編纂須基於史實且符合行政中立，考量學生適齡、心智成熟程度為基準撰寫，讓學生充分理解歷史時空環境下，台灣爭取民主與政治改革過程，針對此案將會立即展開行政調查。

許采蓁質詢指出，家長陳情孩子的社會課補充教材「連連看」，列出白色恐怖、美麗島事件相關人士林義雄、陳文成、鄭南榕、施明德等人，內容還闡述江南遭暗殺及林宅血案等；另一份教材則提及多名黨外人士遭遇酷刑，「香菸燻眼」、「被電棍毒打」、「鼻孔灌辣椒水」等，內容暴力血腥，學生被要求背誦受害者遭遇，還要考試，「不用這種內容就不能教白色恐怖？還是老師意識形態太強？」

相關新聞被轉傳社群平台，引發網友熱議，「這個太誇張了吧，需要背這種東西嗎」、「超扯、小五欸」。

許采蓁說，白色恐怖不是不能討論，但散播恐懼的教學方式不妥，背誦刑求細節也無法真正了解歷史脈絡和時空背景，反而增加仇恨及暴力，恐已違反聯合國兒童權利公約、國民教育法、教育基本法等。她要求教育局查處，並要求各級學校教學維持中立，公民教育課程內容也應強調思辨，及廣納所有觀點。

教育局 白色恐怖 許采蓁

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