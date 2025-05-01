台東傳體罰霸凌 教練停職接受調查

台東縣議員楊清順及林參天近日分別接獲家長陳情，一名國中足球隊教練長期不當管教及體罰，學生就醫診斷出腦震盪後症候群，導致懼怕甚至拒絕返校接受集宿訓練。校方表示，教練已停止指導工作，接受調查。

學校表示，已依教師法及相關規定暫停教練職務，調查期間不得參與任何訓練、教學或管理事務，完成初步調查後會報請主管機關處理相關事證，如有違法則依法究責。另也啟動輔導機制，關懷學生心理狀態。

受害學生家長表示，兩個孩子熱愛運動，因此送學校集宿訓練，但這學期其中一個小孩返家後常悶悶不樂，追問才知道遭教練不當言語霸凌，近期還因不明原因腦震盪，懷疑教練管教不當，「原本有更多家長要一起站出來，因深怕後續遭報復而暫時作罷」。

受害學生家長不滿地說，教練如果有心悔過，只要不繼續擔任指導職務就接受他道歉；但教練停職期間卻大剌剌進出學校，還傳出回足球隊對學生精神訓話。

議員楊清順質疑，近期台東縣不當體罰案件連環引爆，是否還有隱藏個案？他要求教育處改善通報機制，並有更暢通的輔導作為，讓受害孩子能及時反映，遠離體罰威脅。林參天強調，需找出問題解決，杜絕類似個案再發生，別讓家長與教練或與校方，因發生霸凌案而產生對立。