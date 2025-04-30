不是不想去！14歲女兒拒參加畢業旅行 「寧願錯過青春回憶」背後真相惹哭網

「不是不想去，是不敢說」。一位單親媽媽近日發文分享，就讀國中的女兒拒絕參加學校的畢業旅行，原以為是孩子對出遊不感興趣，沒想到原PO追問後，才得知女兒「寧願錯過青春回憶」的真實原因。14歲少女的懂事與克制，讓媽媽心疼不已，也讓不少網友鼻酸落淚。

「女兒的貼心讓我既窩心又難過」，一位網友在匿名公社上發文，表示自己是一位單親媽媽，目前和14歲女兒一起生活。上禮拜女兒的學校給了畢業旅行的行程及參加意願調查，她原本想直接勾選同意，但女兒卻頻頻「抱怨」太熱、太遠，還說行程無聊，沒什麼好期待的。

一開始原PO不疑有他，以為女兒真的對出遊興致缺缺，「畢竟國中她沒有和同學出遊過，活脫脫像宅女」。直到周末看見女兒在房間摺衣服，摺到一半突然停下動作、若有所思，原PO才試探性的詢問：「真的不考慮一下嗎，這可是國中生涯難得的回憶」。

結果女兒愣了一下，輕輕地說出實情，原來是貼心的女兒「怕媽媽又要多花錢」，聽到意料之外的答案，當下原PO也沉默不語，「不是她不想去，是她不敢說她想去！不是不愛熱鬧，是太懂事，明明才14歲，卻開始顧慮我的經濟狀況，還學會怎麼把失落藏進冷淡的語氣裡」。懂事的女兒也讓原PO忍不住思考，「她不拿零用錢是不是也是體諒我的辛苦，說沒什麼好買的，回家吃晚餐就好」。

儘管現在的生活並不算寬裕，「但我認為至少還能讓她在人生重要的時刻不用想那麼多」。原PO告訴女兒，媽媽再怎麼辛苦，也不希望她放棄畢業旅行，「旅行不是奢侈浪費，是妳該有的青春回憶，這筆錢媽媽還負擔得起」，並將意願表單填好。

最後，原PO也向女兒溫情喊話：「記住孩子，妳不是我的負擔，是我咬牙也要守住的幸福」。

暖心的故事讓不少網友鼻酸，直呼「好優秀的孩子，看了超想哭」、「現在有感恩的心又懂事的孩子不多了」、「有這樣的孩子，母親再辛苦都覺得值得」、「貼心的女兒、竭盡所能的媽媽，溫馨」、「看完我爆哭……女兒跟媽媽都是彼此的依靠。幸好平常跟媽媽的感情很好，會發現女兒內心有話」、「懂事孩子的背後，ㄧ定有個情緒穩定又有責任的家長」、「有個懂事貼心的小孩，是最幸福的事」。