快訊

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗

不是不想去！14歲女兒拒參加畢業旅行 「寧願錯過青春回憶」背後真相惹哭網

聯合新聞網／ 綜合報導
一位單親媽媽近日發文分享，就讀國中的女兒拒絕參加學校的畢業旅行，原以為是孩子對出遊不感興趣，沒想到原PO追問後，才得知女兒「寧願錯過青春回憶」的真實原因。示意圖／Ingimage
一位單親媽媽近日發文分享，就讀國中的女兒拒絕參加學校的畢業旅行，原以為是孩子對出遊不感興趣，沒想到原PO追問後，才得知女兒「寧願錯過青春回憶」的真實原因。示意圖／Ingimage

「不是不想去，是不敢說」。一位單親媽媽近日發文分享，就讀國中的女兒拒絕參加學校的畢業旅行，原以為是孩子對出遊不感興趣，沒想到原PO追問後，才得知女兒「寧願錯過青春回憶」的真實原因。14歲少女的懂事與克制，讓媽媽心疼不已，也讓不少網友鼻酸落淚。

「女兒的貼心讓我既窩心又難過」，一位網友在匿名公社上發文，表示自己是一位單親媽媽，目前和14歲女兒一起生活。上禮拜女兒的學校給了畢業旅行的行程及參加意願調查，她原本想直接勾選同意，但女兒卻頻頻「抱怨」太熱、太遠，還說行程無聊，沒什麼好期待的。

一開始原PO不疑有他，以為女兒真的對出遊興致缺缺，「畢竟國中她沒有和同學出遊過，活脫脫像宅女」。直到周末看見女兒在房間摺衣服，摺到一半突然停下動作、若有所思，原PO才試探性的詢問：「真的不考慮一下嗎，這可是國中生涯難得的回憶」。

結果女兒愣了一下，輕輕地說出實情，原來是貼心的女兒「怕媽媽又要多花錢」，聽到意料之外的答案，當下原PO也沉默不語，「不是她不想去，是她不敢說她想去！不是不愛熱鬧，是太懂事，明明才14歲，卻開始顧慮我的經濟狀況，還學會怎麼把失落藏進冷淡的語氣裡」。懂事的女兒也讓原PO忍不住思考，「她不拿零用錢是不是也是體諒我的辛苦，說沒什麼好買的，回家吃晚餐就好」。

儘管現在的生活並不算寬裕，「但我認為至少還能讓她在人生重要的時刻不用想那麼多」。原PO告訴女兒，媽媽再怎麼辛苦，也不希望她放棄畢業旅行，「旅行不是奢侈浪費，是妳該有的青春回憶，這筆錢媽媽還負擔得起」，並將意願表單填好。

最後，原PO也向女兒溫情喊話：「記住孩子，妳不是我的負擔，是我咬牙也要守住的幸福」。

暖心的故事讓不少網友鼻酸，直呼「好優秀的孩子，看了超想哭」、「現在有感恩的心又懂事的孩子不多了」、「有這樣的孩子，母親再辛苦都覺得值得」、「貼心的女兒、竭盡所能的媽媽，溫馨」、「看完我爆哭……女兒跟媽媽都是彼此的依靠。幸好平常跟媽媽的感情很好，會發現女兒內心有話」、「懂事孩子的背後，ㄧ定有個情緒穩定又有責任的家長」、「有個懂事貼心的小孩，是最幸福的事」。

國中生 畢業旅行 行程

延伸閱讀

116學年升大學參採考科 繁星、申請近半科系「不看數學」

出國留學都有錢人？她指父母只是公務員 網怒：身在福中不知福

靠家人就能讀醫學系？她不滿僑生室友直呼「命很賤」 網見貼文：種族歧視

「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

相關新聞

不是不想去！14歲女兒拒參加畢業旅行 「寧願錯過青春回憶」背後真相惹哭網

「不是不想去，是不敢說」。一位單親媽媽近日發文分享，就讀國中的女兒拒絕參加學校的畢業旅行，原以為是孩子對出遊不感興趣，沒想到原PO追問後，才得知女兒…

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

桃園學生三級棒球繳漂亮成績單 核發約132萬元獎勵金

桃園的學生三級棒球隊在今年初就繳出漂亮成績單，桃園市長張善政今上午前往中壢區，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚」，親自頒...

趕路的雁AGP反毒電影院 巡迴新北三芝國中

全人關懷協會社團法人中華趕路的雁開啟AGP-3D防制兒少藥物濫用反毒電影計畫，近來在市議員鄭宇恩的邀請下來到三芝區的三芝國中大禮堂，播放反毒影片，在影片開播之前，還有淡水分局的員警也來到現場進行遠離電子菸的宣導，透過這場活動，帶給三芝國中的兒少滿滿的反毒、反菸的觀念。

新北雙溪牡丹國小親子花藝活動 打造社區共學典範

新北市雙溪區的牡丹國小，以其豐富的藝文素養與友善校園文化，持續為在地家庭與新住民打造溫馨有愛的學習環境。今(30)日，學校特別舉行「親子花藝感恩活動」，邀請花藝師鄭彤彤老師親自授課，吸引近70位親子報名參加，溫馨氣氛洋溢全場，也為社區共學樹立良好的典範。

新北淡水國小學童採收香草義賣捐贈 助世展會做公益

新北市淡水區淡水國小每年都會由美術班老師帶著學生來到校園當中的香草園體驗種植香草，除了學習認識植物外，這些香草也有附加價植，透過淡水香草街屋蔡老師加工成為香草茶包，過去1年，義賣了有8400元的收入，而日前學校也邀請到台灣世界展望會，讓淡水國小的學童了解需要受捐助的對象，是在什麼樣的環境下過生活，讓學童投票決定要捐助給那些貧困兒童國家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。