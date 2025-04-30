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桃園學生三級棒球繳漂亮成績單 核發約132萬元獎勵金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園的學生三級棒球隊在今年初就繳出漂亮成績單，桃園市長張善政（前左2）今上午前往中壢區，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚」。記者翁唯真／攝影
桃園的學生三級棒球隊在今年初就繳出漂亮成績單，桃園市長張善政（前左2）今上午前往中壢區，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚」。記者翁唯真／攝影

桃園的學生三級棒球隊在今年初就繳出漂亮成績單，桃園市長張善政今上午前往中壢區，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚」，親自頒獎表揚來自13所學校、共362位表現優異的棒球選手。

張善政表示，每張獎狀、每座獎盃，都是選手努力不懈的見證，也象徵桃園三級棒球的豐碩成果，感謝教練、校長及家長支持，讓選手能專注訓練，並勉勵選手們持續精進球技，持續為市爭光。

張善政指出，桃園是全台名副其實的「棒球之都」，不僅在國內各級聯賽屢創佳績，近年更代表國家征戰國際賽事，奪得世界冠軍與亞軍，表現亮眼。今年度包括花蓮台彩威力盃、謝國城盃及各級硬式、軟式學生棒球聯賽，桃園隊伍皆繳出亮眼成績，其中平鎮高中再度勇奪高中木棒組冠軍，展現桃園在棒球人才培育上的深厚實力。

教育局表示，學生棒球聯賽為教育部體育署主辦的最高等級賽事，桃園校隊在各級賽事皆有優異表現。高中組方面，平鎮高中奪得木棒組全國冠軍，為隊史第六冠，北科附工獲得第六名；鋁棒組部分，壽山高中奪下季軍，北科附工與大溪高中分別獲得第五與第六名。

國中組方面，硬式組新明國中在冠軍戰中逆轉奪勝，勇奪隊史第六冠，龜山國中則名列第八；軟式組新明、光明、仁和國中分居全國第三、第四與第五名。

少棒部分，由龜山、中平、大勇、仁善國小組成的桃園少棒聯隊，榮獲台彩威力盃全國亞軍，中平與仁善國小分別於硬式聯賽拿下第四與第六名，龜山國小則於謝國城盃再奪亞軍，錦興國小於軟式聯賽名列第八，新屋國小女子隊更跨足男子組，勇奪第七名佳績。

教育局補充，市府將依據「桃園市高級中等以下學校績優體育學生參加國際性體育競賽獎勵要點」核發約132萬元的獎勵金，以實質行動肯定選手們的優異表現，並持續完善三級棒球銜接制度，營造良好培訓環境，協助選手朝更高層級邁進。

張善政 體育

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