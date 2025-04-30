校長一見就害怕！梅園國小擔心後方坡地大石塊滾落校園
苗栗縣泰安鄉梅園國小後方的山坡地，陳姓地主最近整地開挖要種植敏豆，但怪手施工挖出許多大小不一碎石，大的有如車輪，讓下方梅園國小師生、家長提心吊膽，深怕大石滾落危及校園安全，泰安鄉長陳吉基強調會協調地主做好防護，由於梅雨季將到來，校方深盼相關單位務必密切把關，不要讓校園有任何安全疑慮。
「去年見到校園後方山坡上有片光禿禿的區域，當時就覺得很害怕！」梅園國小校長巫文瑜說，她去年8月接任校長，校園後方山坡的裸露地就讓她感覺很害怕，最近又開挖出現一堆碎石，還有電桿傾斜，校園受威脅的感覺更深。
陳吉基知悉校方的疑慮，前兩天也到校說明，強調會要求地主做好簡易水保工程，不讓石塊滾落衝擊校園，希望校方能安心，對於外界質疑他就是地主，陳吉基也澄清說他不是地主，農地開發案也與他無關。
巫文瑜表示，開發中的山坡傾斜度高達45度，整坡工程下方就是教師宿舍和幼兒園，一旦出現落石會首當其衝，前兩天她與鄉長等人到坡頂上勘察，發現山坡地開發成3片梯田平台，她希望挖出的石塊都放在最下方，地主也將在下方挖出大土溝，計畫將石塊都放入溝內無法滾動，但梅雨季即將到來，一旦因大雨造成滑坡或土石流傾瀉而下，同樣會讓學校出現慘重災情，千萬不能輕忽。
她說，從校園往上看，坡地上的一堆石頭感覺近在咫尺，很有壓迫感，如果從坡頂往下看，就感覺石塊堆比較接近平地，但她最擔心的是開發區目前沒有植栽抓牢坡地，一旦大雨容易滑坡，讓人很難心安，陳鄉長已要地主盡快完成整坡工程，校內47名學生和13名幼兒園全數是泰雅族，另外有20多名教職員工。
這處坡地為原住民保留地，地主開發面積約0.5公頃，要從事農業經營種豆，目前開發案整地工程及農業經營計畫已分別獲縣府原民處、農業處核准。原民處強調開發案必須依法執行，如有違規或違法絕對公事公辦。
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