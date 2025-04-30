台東國中足球教練遭控不當體罰 校方停職調查

台東某國中足球教練遭家長指控不當管教體罰學生。校方今天發聲明表示，已暫停教練所有指導職務，接受調查。

台東縣無黨籍議員林參天和國民黨議員楊清順最近接獲家長陳情，指控某國中足球隊教練長期對學生不當管教及體罰，導致學生日漸懼怕，甚至拒絕返校接受集宿訓練；家長一度以為小孩遭受過度訓練，曾要求教練減輕訓練量，不料教練卻變本加厲。

校方今天發布聲明表示，已於第一時間啟動調查程序，並依據教師法及相關規定，暫停教練所有指導職務；調查期間不得參與任何訓練、教學或管理事務，以確保調查的客觀性與學生學習環境的安定性。

校方表示，目前已完成初步調查，同步報請主管機關教育處協助指導，相關事證將依法處理，如有違法違規行為，必依法究責。並安排輔導機制，主動關懷學生心理狀態與支持需求。

校方指出將秉持程序正義、實事求是原則，並於調查結束後，依結果公告說明，對外負責。學生權益與安全，始終是學校最優先守護的核心，承諾將以最嚴謹的態度，還原真相、回應信任。