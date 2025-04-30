新北淡水國小學童採收香草義賣捐贈 助世展會做公益

新北市淡水區淡水國小每年都會由美術班老師帶著學生來到校園當中的香草園體驗種植香草，除了學習認識植物外，這些香草也有附加價植，透過淡水香草街屋蔡老師加工成為香草茶包，過去1年，義賣了有8400元的收入，而日前學校也邀請到台灣世界展望會，讓淡水國小的學童了解需要受捐助的對象，是在什麼樣的環境下過生活，讓學童投票決定要捐助給那些貧困兒童國家。

淡水國小美術班老師簡芝舷表示，學校因施工蓋新大樓，老師帶領學生將部份的香草園地移植，近日學生親手栽種的香草即將成熟。這次採收使用大手牽小手的混齡方式，讓有採收經驗的四年級美術班學生，帶領三年級的學弟妹，透過經驗的傳承，讓學生了解採收的注意事項與方法。

淡水國小長期推動食農教育，融合環境、生活與社會關懷的多元課程，讓學童在五感體驗中，從親近土地、關心環境開始，學習分享與關懷到公益行動力，香草義賣所得將捐贈「台灣世界展望會」，幫助國際間處於困境中的兒童。透過這樣的教學安排，學童不僅學習植物栽種與食農知識，更透過義賣茶包實際參與社會公益，將小小的香草茶包化作溫暖的力量，體會幫助他人，發散愛心。